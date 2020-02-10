"Джокер" попал в список номинантов на "Золотую малину"

Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса попал в список претендентов на антипремию "Золотая малина" – в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности", пишет "Газета.ру".
На звание худшего фильма 2019 года номинированы также "Кошки" Тома Хупера, "Фанат" Фред Дерста и "Рембо: Последняя кровь" Адриана Грюнберга.
Ранее "Джокер" был представлен номинантом на премию "Оскар" в 11 номинациях.
Комментарии
На Оскар - потому что для них это жизненно
На Малину - по суть чушь.
А вообще - тот же таиландский сержант работал по такому сценарию.
Ватников прямо рвёт с этого фильма
10.02.2020 08:17
- гость -
Ватников прямо рвёт с этого фильма
А там есть что-то про Путина? Я просто не смотрел. Или у Вас паранойя?
либерастов прямо рвёт с этого фильма, особенно КАЛмазова, нутыпонел...
08:17
Анонимный Казя, будем тебя так называть, ты хочешь сказать, что в Фонде ГРАФ, организаторе премии Золотая малина, окопались так называемые ватники?
Так сильно в Америку не проникали никогда до этого)