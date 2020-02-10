"Джокер" попал в список номинантов на "Золотую малину"

Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса попал в список претендентов на антипремию "Золотая малина" – в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности", пишет "Газета.ру".

На звание худшего фильма 2019 года номинированы также "Кошки" Тома Хупера, "Фанат" Фред Дерста и "Рембо: Последняя кровь" Адриана Грюнберга.

Ранее "Джокер" был представлен номинантом на премию "Оскар" в 11 номинациях.