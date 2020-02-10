Выезжайте заранее. Барнаул встал в многокилометровых пробках

Утро 10 февраля для многих жителей Барнаула начнется с пробок по пути на работу или учебу. Сложно найти улицу, где машины едут совершенно свободно. "Яндекс" показывает 9 из 10 баллов.

Самые тяжелые "пациенты" – это Павловский тракт от Малахова до Фурманова, улица Малахова от Павловского тракта до Антона Петрова, Власихинская от кольца у "Ашана" до кладбища и Змеиногорский тракт, который стоит от поселка Южного до Ломоносова.

Несколько трудных участков есть на Попова, по всем проспектам в центре, на Антона Петрова, Меланжевой и Матросова.

Большие заторы на Северо-Западной по направлению к Ленина и по Советской Армии, а также к центру города.