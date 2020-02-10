Новый культурно-спортивный комплекс построят в Новоалтайске

В Белоярском районе Новоалтайска в рамках краевой адресной инвестиционной программы ведут строительство культурно-спортивного комплекса, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В данный момент устроен нулевой цикл здания с подвальным помещением, ведется монтаж металлических конструкций и укладка железобетонных перекрытий. В начале марта рабочие приступят к монтажу стеновых панелей и кровли.

Это будет двухэтажный комплекс с собственной газовой котельной. Его общая площадь составит свыше двух тысяч квадратных метров. В нем организуют клубные и кружковые помещения, зрительный зал на 225 мест и библиотеку, просторные спортивный и тренажерный залы, универсальный холл.