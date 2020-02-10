Ученые считают, что пик распространения коронавируса еще не наступил

В ближайшие недели распространение нового типа коронавируса может достигнуть пика, и инфицирован будет каждый двадцатый житель Ухани, сообщают "Вести". Такой прогноз представила математическая модель, сделанная учеными из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Пик эпидемии в Ухане прогнозируется на середину или конец февраля. Предположительно, к этому времени в городе заболеет примерно 5% из 10 миллионов жителей города.
В данный момент динамика заражения идет на спад и следующие две недели специалисты считают критическим моментом для понимания того, как вирус будет распространяться дальше.
Комментарии
Действительно, китайцам каким-то образом удается сдерживать распространения вируса и не исключено, что они его задавят. Однако, стоит только ему попасть в страну с отсталой медициной типа Индии или России и заразятся все на планете.
10.02.2020 09:40
- гость - не отсталой, а разворованной!
10.02.2020 09:40
- гость -
Действительно, китайцам каким-то образом удается сдерживать распространения вируса и не исключено, что они его задавят. Однако, стоит только ему попасть в страну с отсталой медициной типа Индии или России и заразятся все на планете.
Ну попал в Россиию уже неделю как, дальше что?
Я думаю что может быть у нас очень дорогое содержание поликлиник.