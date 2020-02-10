Ученые считают, что пик распространения коронавируса еще не наступил

В ближайшие недели распространение нового типа коронавируса может достигнуть пика, и инфицирован будет каждый двадцатый житель Ухани, сообщают "Вести". Такой прогноз представила математическая модель, сделанная учеными из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Пик эпидемии в Ухане прогнозируется на середину или конец февраля. Предположительно, к этому времени в городе заболеет примерно 5% из 10 миллионов жителей города.

В данный момент динамика заражения идет на спад и следующие две недели специалисты считают критическим моментом для понимания того, как вирус будет распространяться дальше.