Ученые считают, что пик распространения коронавируса еще не наступил

В ближайшие недели распространение нового типа коронавируса может достигнуть пика, и инфицирован будет каждый двадцатый житель Ухани, сообщают "Вести". Такой прогноз представила математическая модель, сделанная учеными из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Пик эпидемии в Ухане прогнозируется на середину или конец февраля. Предположительно, к этому времени в городе заболеет примерно 5% из 10 миллионов жителей города.
В данный момент динамика заражения идет на спад и следующие две недели специалисты считают критическим моментом для понимания того, как вирус будет распространяться дальше.
Комментарии
Действительно, китайцам каким-то образом удается сдерживать распространения вируса и не исключено, что они его задавят. Однако, стоит только ему попасть в страну с отсталой медициной типа Индии или России и заразятся все на планете.
10.02.2020 09:40
- гость - не отсталой, а разворованной!
10.02.2020 09:40
- гость -
Действительно, китайцам каким-то образом удается сдерживать распространения вируса и не исключено, что они его задавят. Однако, стоит только ему попасть в страну с отсталой медициной типа Индии или России и заразятся все на планете.
Ну попал в Россиию уже неделю как, дальше что?
Я думаю что может быть у нас очень дорогое содержание поликлиник.
Какой пик в конце февраля?
Этот вирус - испанка номер два.
Умрут многие.
Мир уже никогда не будет прежним.
Сейчас смотрим за Гонконгом. Там последние больные не понятно от кого заразились, связи выявить не удалось. Значит, больных там будет много больше.
За корабликом смотрим. Один заболел и несмотря на карантин выявлено уже 64 больных.
Контагиозность вируса высокая
10.02.2020 09:40
- гость -
китайцам каким-то образом удается сдерживать распространения вируса и не исключено, что они его задавят.
Китайцы начали давить и карантинить, когда было 300 больных. Сейчас их уже выявлено в 100 раз больше.
Китайцы сдерживают но не задавливают.
А смертей намного больше. В статистику попадают только лабораторно доказанные смерти от вируса. А то что в квартирах находят по запаху многодневные трупы, то их просто кремируют и они не попадают в статистику