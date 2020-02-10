Барнаульские дорожники работают в усиленном режиме

МБУ "Автодорстрой" работает в усиленном режиме в связи с большим количеством мокрого снега. На уборку улиц вышли 80 единиц техники.
Вручную очищают подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Также идет очистка тротуаров и остановочных площадок.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в минувшие выходные сотрудники МБУ "Автодорстрой" вывезли 15 600 кубометров снега. На городских улицах работали 128 единиц снегоуборочной техники.
"Автодорстрой" призывает быть осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Комментарии
Работать то работают, только вот без результата. Весь город в снегу, дороги как каток.
10.02.2020 09:50
- гость - Ну как же...без результата. Просто пока администрации расчистят....дня 2 пройдет, а там уж новый снежок ляжет, на дорогие просто не успевают. слишком много объектов номер 1.
Интересно, а почему многочисленные предприниматели не помогают городу справиться с диким количеством снега?
Молодцы что работают.
10.02.2020 09:50
- гость -
Так выйдите из-за компьютера и помогите снег чистить! Что зря плакать то!!!
поддерживаю предыдущего оратора: сколько можно орать, что дороги не чистят. Оторви задницу от своего дивана!!!!
10.02.2020 10:07
111
А почему многочисленные жители города не помогут в уборке? Или я, как предприниматель,должен нанять трактор и очистить дороги города? (свою территорию я чищу без привлечения Автодора)
Вот снег сволочь,не успел за выходные растаять!
Ммм, как тут тролятита распетушилась Только вот с чего помогать убирать снег должны предприниматели или горожане? Все они налоги платят государству, чтобы оно снег убирало, а не вату катало.
10.02.2020 10:31
- гость -
Че разкукарекался? яйца прижало?
Напрасно ерничаете. При таком снеге мужики работают неплохо. Кто сам не работал в этой теме не поймет.
Всех диванных критиков поганой метлой на уборку снега!
В усиленном режиме распихивают снег с красных линий по дворам!
Каждый бы вышел с щеткой и посмотрел где можно прибрать.
Да диванных троллей зарыть нада в снегу и все
10.02.2020 10:07
111
Для этого платятся налоги, и довольно таки не маленькие.
Вы чушь собираете. Есть отвественные руководители со штатом, которые должны решать вопросы уборки территории.
Не секрет, что снег скапливается на крышах домов Ленинского проспекта с северо - восточной стороны. Поэтому чистят именно эту часть кровли. На участке от 159 до 165 домов включительно прямо на тротуар падают огромные массивы льда. Разумеется, дорога огораживается лентами. Люди вынуждены идти по проезжей части, рядом со свистом проносятся автомобили. Ситуация крайне опасная. Когда-то можно было свободно пройти по широкому асфальту по дворам, но из-за того, что владельцы здания 163, где располагается пивная точка, перегородили дворовую дорогу( сделали закрытую площадку, там мусор и завалено снегом) да ещё и возвели ограду между домами 163 и 161, даже поставили замок со стороны Ленинского проспекта , пешеходы вынуждены пробираться исключительно по опасной зоне улицы. Жизнь барнаульцев ничего не стоит!
10.02.2020 11:09
- гость -
Так вопросы и решаются. У нас вчера вечером очистили и вывезли снег с проезжей части, а сегодня уже колея в половину колеса.