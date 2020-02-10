Брэд Питт получил "Оскар"

На церемонии вручения премии "Оскар" объявили первых победителей. В номинации "Лучший актер второго плана" победил Брэд Питт. Статуэтку ему вручили за фильм "Однажды в… Голливуде". Также за награду боролись Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два Папы"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец").

Лучшим мультфильмом стала "История игрушек 4", главной анимационной короткометражкой признали "Любовь к волосам".

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как "Оскар", учредили в 1929 году. Церемония вручения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.