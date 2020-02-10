"Губернаторский лагерь" появится в Алтайском крае

В Белокурихе в 2020 году откроется "Губернаторский лагерь". Его создадут по образцу Международного детского лагеря "Артек", сообщает ТАСС. Белокуриха выбрана неслучайно: именно туда в годы войны эвакуировали воспитанников из Крыма.
Открытие лагеря приурочили к 75-летию Великой Победы и окончанию самой длинной артековской смены, продлившейся с 1941 по 1945 год. Чтобы проект удался, "Артек" направит в лагерь команды воспитателей, старших вожатых и методистов.
Аналогичные площадки планируется создать еще в шести российских регионах – Ярославской, Курской, Псковской, Магаданской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане.
Кроме того, проект реализуется в Монголии и Болгарии.
Комментарии
"Губернаторский лагерь"
Я уж подумал это лагерь для тех, кто критикует деятельность губернатора.
Кроме того, проект реализуется в Монголии и Болгарии.
Нужно ли говорить, что это проект явно нацеленный на пропаганду колорадства и никак не связан с тем чтобы помочь детям или их родителям.
В Артеке тепло и море есть. А в Белокурихе только летом тепло и то не долго. Речки холодные, надо будет бассейны делать. Идея в целом не плоха, но сибирский климат накладывает некоторые особенности. Надо будет прям очень сильно в инфраструктуру вложиться, что бы хоть рядом быть с Артеком. Если сделают, как у нас любят, типа ЭКО-туризм - моемся в речке, по нужде ходим в кусты, то зачем вообще затеваться?
10:44
А «колорадство» - это что?
Не-не, я то вашу мысль понял, вы всем остальным читателям расскажите, против чего именно вы топите.
А также расскажите что по вашему должен пропагандировать этот проект? Вашу любимую однополую любовь, или бандерштадские прихватки из соседней Скакуляндии?
Это для детей кто слаще редьки в жизни не видели, им за счастье из города выбраться за бесплатно.
А не дети ли чиновников туда бесплатно поедут? Да и для картинки в телевизоре хватит отправить туда 30-40 детей.
10.02.2020 11:21
- гость -
А вы своих детей туда отправлять собираетесь?
Вымирание русского народа не скрыть за такими, как эта, декорациями.
Что-то не помню, чтобы в советское время лагерь назывался, например именем первого секретаря крайкома партии...
Это из той песни когда запустили новый трамвай с надписью, От губернатора жителям города Барнаула, что бы холопы чувствовали благодать. Наверное за свои деньги купил и подарил, и тут должно проявляться подобное.
12:39, а кстати, где этот трамвай?
10.02.2020 13:10
- гость -
уехал за дарителем)))
на свои деньги построил? откуда такое название?