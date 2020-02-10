"Губернаторский лагерь" появится в Алтайском крае

В Белокурихе в 2020 году откроется "Губернаторский лагерь". Его создадут по образцу Международного детского лагеря "Артек", сообщает ТАСС. Белокуриха выбрана неслучайно: именно туда в годы войны эвакуировали воспитанников из Крыма.

Открытие лагеря приурочили к 75-летию Великой Победы и окончанию самой длинной артековской смены, продлившейся с 1941 по 1945 год. Чтобы проект удался, "Артек" направит в лагерь команды воспитателей, старших вожатых и методистов.

Аналогичные площадки планируется создать еще в шести российских регионах – Ярославской, Курской, Псковской, Магаданской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане.

Кроме того, проект реализуется в Монголии и Болгарии.