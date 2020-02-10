Минтранс предложил не сокращать срок использования шипованной резины

В Министерстве транспорта России предложили не сокращать срок использования шипованных шин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В Минтрансе считают, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно, поскольку это связано с крупной долей транзитного транспорта, пересекающего несколько климатических зон. В ведомстве подчеркнули, что также не имеет смысла вводить жесткие ограничения по эксплуатации резины.

Напомним, согласно требованиям технического регламента таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", в России запрещено использовать шипованную резину в летний период – с июня по август.