Сходил в баню. Житель Алтайского края погиб под снежным завалом

Житель Камня-на-Оби погиб под снежным завалом. Произошло это на одном из частных подворий города.

Как сообщают "Каменские известия", 62-летний мужчина отправился в баню. Через час супруга забеспокоилась из-за долгого отсутствия мужа и попросила родственников посмотреть, все ли в порядке.

В бане мужчины не оказалось. Рядом с верандой нашли лопату и кучу снега. Под ней и нашли тело мужчины. Предположительно, пенсионер хотел сдвинуть с крыши снег, и его накрыло тяжелой ледяной массой.

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.

Как уже писал amic.ru, ранее в Рубцовске сошедшая с крыши магазина снежная масса придавила 68-летнюю женщину. Горожанка отделалась ушибами.