В Китае выявили вспышку второго птичьего гриппа

В китайской провинции Сычуань, которая находится на юге страны, зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа H5N6, пишет РИА "Новости".

На одной из ферм от вспышки вируса погибли 1840 домашних птиц, при этом всего на ферме насчитывалось 2497 голов. Местные власти заявили об уничтожении более двух тысяч кур для предотвращения распространения заболевания.

Уточняется, что на данный момент случаев заболевания человека птичьим гриппом H5N6 не было.

Напомним, в начале февраля сообщалось о вспышке птичьего гриппа H5N1, который был зафиксирован в провинции Хунань. Тогда для предотвращения эпидемии было ликвидировано более 17,8 тысячи домашних птиц.