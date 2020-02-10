Барнаульский аэропорт закрыли

Четыре самолета не смогли приземлиться в Барнауле сегодня, 10 февраля. Причиной тому – ночной снегопад. Лайнеры отправили в Новосибирск.

Также задерживаются и вылеты в Москву из Барнаула трех авиакомпаний: "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии".

Сейчас аэропорт закрыт. Идет очистка взлетно-посадочной полосы. Ориентировочно, аэропорт возобновит работу сегодня, 10 февраля, в 13:00.

Кроме того, из-за непогоды отменил полтора десятка рейсов и барнаульский автовокзал.

Как уже писал amic.ru, из-за большого количества выпавшего снега в усиленном режиме сегодня работают дорожные службы Барнаула. На уборку улиц отправили 80 единиц техники.