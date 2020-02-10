Хоакин Феникс получил "Оскар" в номинации "Лучший актер" за фильм "Джокер". Церемония награждения проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.

Также на победу в номинации претендовали Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в… Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история") и Джонатан Прайс ("Два Папы").

Ранее "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" получил Брэд Питт. "Лучшей актрисой второго плана" стала Лора Дерн. Ей вручили статуэтку за ленту "Брачная история".

Лучшим мультфильмом стала "История игрушек 4", главной анимационной короткометражкой признали "Любовь к волосам".

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как "Оскар", учредили в 1929 году. Церемония вручения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.