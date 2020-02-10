Ливень в Австралии потушил лесной пожар, но вызвал крупнейшее за полвека наводнение

На востоке Австралии сильный ливень потушил лесной пожар. Этот же дождь стал причиной крупнейшего за последние 50 лет наводнения. Местные власти сообщили о шести спасательных операциях, эвакуация объявлена в нескольких районах страны. Об этом пишет The Washington Post.

Ливни остановили подобравшийся к Сиднею огонь, который распространялся по восточному побережью в течение 74 дней. За время пожара было выжжено 500 тысяч гектаров, погибло 24 человека и более миллиарда животных, а также сгорело 312 домов. По мнению экспертов, на полное восстановление флоры и фауны Австралии уйдет больше 100 лет.