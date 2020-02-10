Назван лучший фильм года

Фильмом года по версии Американской киноакадемии стала картина "Паразиты". Церемония вручения премии "Оскар" завершилась в Лос-Анджелесе.

За награду в номинации "Лучший фильм" также боролись "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, "Джокер" Тодда Филлипса, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Брачная история" Ноа Баумбаха, "1917" Сэма Мендеса, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино.

Приз за главный короткометражный художественный фильм года получила лента "Окно напротив". Лучшим полнометражным документальным фильмом стала "Американская фабрика", главной коротокометражной документалкой – "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)".

Ранее "Паразиты" получили главный приз в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".