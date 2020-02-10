Девушку скинули с моста на Алтае

24-летнюю девушку нашли под мостом в Алтайском крае. Произошло это на реке Чумыш рядом с Тальменкой. Пострадавшую нашел местный житель и вызвал скорую помощь. Девушке диагностировали различные травмы и переохлаждение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщают в алтайской транспортной полиции, выяснилось, что между 20-летним жителем Тальменки и его знакомой возникли неприязненные отношения. Парень вместе с 18-летним товарищем заманил девушку на мост и сбросил ее вниз.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".