Не выдержало. Дерево упало в центре Барнаула из-за сильного снегопада

Дерево упало под тяжестью снега на улице Деповской в Барнауле сегодня, 10 февраля.

Очевидцы в соцсетях пишут, что около домов оборваны электрические провода, полностью перекрыта дорога. Люди и автомобили не пострадали.

Как уже сообщал amic.ru, из-за снегопадов дорожные службы Барнаула перевели в усиленный режим работы. На городских улицах работают 80 единиц техники. Вручную очищают подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Также идет очистка тротуаров и остановочных площадок.

Кроме того, барнаульский аэропорт не смог принять рейсы из Москвы. Самолеты отправили в Новосибирск. Сейчас в аэропорту идет очистка взлетно-посадочной полосы.

Также полтора десятка рейсов отменил барнаульский автовокзал.