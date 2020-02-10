"Оскар-2020": лучшие наряды с красной ковровой дорожки

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92-я церемония вручений кинонаград "Оскар" прошла в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе. Главный приз, а также приз за режиссуру, лучший иностранный фильм и оригинальный сценарий забрал фильм "Паразиты" корейского режиссера Пон Джун-хо.

Перед непосредственно вручением наград голливудские звезды традиционно прошлись в нарядах от известных домов моды по красной ковровой дорожке.

Подробнее о победителях "Оскара" этого года читайте в ближайшее время на amic.ru.