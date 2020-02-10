Военные с госнаградами получат скидки на одежду и еду

Российским военным с государственными наградами предоставят скидки от 3% до 20% в сетевых магазинах. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство обороны России.

На данный момент в проекте участвуют "Военторг", "Армия России" и Промсвязьбанк. Как сообщило издание, скидки предоставят в рамках программы для военнослужащих – участников зарплатного проекта Промсвязьбанка.

Военнослужащих в новой программе разделят на три категории. В первую категорию войдут обладатели звания Героя России, а также ордена "За заслуги перед Отечеством" или святого Георгия. Военные с такими наградами получат скидку 20% в магазинах "Армия России" и 5% – в "Военторге".

Во вторую категорию входят военные с орденами Александра Невского, Ушакова, Суворова, Кутузова, Нахимова, Жукова, Мужества, "За военные заслуги", "За морские заслуги" и со знаком отличия "Геогиевский крест". Они получат скидки 15% и 4%.

В третью категорию попали военнослужащие с орденами Дружбы, Почета, знаками отличия "За безупречную службу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", медалями "За спасение погибавших", "За отвагу", Ушакова, Суворова, Жукова и Нестерова. Этим военным будут предоставляться скидки в соответствующих сетях 10% и 3%.

Сообщается, что программа пока носит экспериментальный характер, но ожидается, что в ближайшее время список торговых сетей и банков расширится.