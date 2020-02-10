Житель Алтайского края помог раскрыть серию автокраж

Начальник МУ МВД России "Бийское" полковник полиции Иван Языков вручил благодарственное письмо горожанину Сергею Морозову за помощь в раскрытии серии автокраж.

Как сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю, Морозов припарковал машину возле детского сада и повел туда ребенка. Когда мужчина вернулся, то увидел, что в салоне горит свет, а внутри находится посторонний человек. Мужчина попытался задержать незнакомца, а также попросил прохожих вызвать полицию.

Злоумышленника доставили в отделение. 56-летний мужчина рассказал, что открыл автомобиль с помощью сканирования электронного замка и попытался похитить барсетку. Кроме того, задержанный признался еще в нескольких кражах из машин.