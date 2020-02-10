Без рубки деревьев: стало известно, где в Барнауле построят два спортивных комплекса

Мэрия Барнаула определилась с двумя участками, где в ближайшие годы будут построены два первых физкультурно-оздоровительных комплекса. В минувшие выходные и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по осмотру площадок под спортивные объекты. Один из ФОКов будет построен на улице Сиреневой.
По словам вице-мэра Сергея Дёмина, в этом году будут выполнены работы по строительству дороги на улице Сиреневой, от Взлетной до Балтийской. Стоимость работ – 125 миллионов рублей.
Отметим, ранее мэрия Барнаула и Минспорт края приняли решение не строить объект на территории парка имени Ленина. Для этого необходимо было бы вырубить несколько сотен деревьев.
"В следующем году завершат участок от Балтийской до Северо-Власихинской. В квартале "2009" предусмотрено строительство 13 жилых домов, девять из которых уже построены, а также детский сад, школа и спортивный комплекс. Участок площадью 2,8 га, объект расположится на площади 0,8 га, на оставшейся территории будет сформирована парковая зона", – приводит мэрия Барнаула слова Сергея Дёмина.
По мнению Вячеслава Франка, строительство ФОКа на этой площадке актуально и целесообразно.
"В границах квартала Павловский тракт – ул. Власихинская – ул. Попова, это восемь микрорайонов, где проживает порядка 60 тысяч человек. Лучшего места для размещения ФОКа не найти. Этот пустырь на улице Сиреневой превратится в красивую зеленую зону с современным физкультурно-оздоровительным комплексом. Тем более что у жителей есть запрос на спортивный объект именно здесь для занятий физической культурой и спортом", – отметил Франк.
По информации мэрии, еще один объект появится на стадионе "Лабиринт" (Юрина, 197). Также в Барнауле к 2024 году возведут еще два подобных объекта. Сейчас мэрия ведет поиски территории под их строительство. Каждый обойдется в 140 миллионов рублей.
Комментарии
Неужели прозрели? А чего раньше-то не хватало, чтоб не устраивать скандал?
Ну вот наконец то взялись за ум и начали делать правильно. Вся эта ситуация - ещё одно доказательство, что чтобы власть работала на неё надо давить и обязательно выходить на уличные протестные акции.
Давыеживались сейчас вместо облагороженного участка парка и спортивного комплекса. Будете по зараслям ходить да на собачие мины наступать а лет через 5-10 это место попилят и высоток настроят там от островского недалеко осталось. И ни какому зоопарку или парку не отдадут денег у них нет. А такое место бесплатно не пропадёт.
создавался ажиотажж и кипучая деятельность
Ничего не вижу плохого в прежнем месте.
Молодец Франк, выехал на белом коне и получил +100 к мэрскому креслу. А вот товарищ Перфильев в этой ситуации показал свою профнепригодность (читайте, что он наговорил), а уж депутат Иван Нифонтов который хотел едва ли не морды бить тем кто не даёт строить ФОК совсем опозорился. Ну и не забываем Перерядова, который не хотел учитывать желание населения. Не забываем своих "героев"!
Пусть на задворках строят.
Какие задворки? Попробуй вот это опровергнуть...
"В границах квартала Павловский тракт – ул. Власихинская – ул. Попова, это восемь микрорайонов, где проживает порядка 60 тысяч человек."
Товарищ Перфильев вообще очень странно себя вел в этой ситуации. Заметил первым все, а потом в кусты - разребайте без меня
Попробуй вот это опровергнуть...
не 6 а 8 кварталов жильцов 96 тысяч
Неплохо было бы сказать спасибо Красильникову и Труфановой, ведь благодаря их усилиям барнаульцам удалось организоваться и остановить творящийся беспредел. Мы за зеленый Барнаул!
Спасибо.
Расходимся.
Ждем реакции Алексея Перфильева он же обещал идти до конца, несмотря на протесты общественности. Мэрия ему очевидно тоже не указ.
Спасибо Красильникову и Труфановой! Когда-нибудь после благоустройства парка нужно будет алею сделать в честь этих людей
10.02.2020 13:30
- гость -
Давыеживались сейчас вместо облагороженного участка парка и спортивного комплекса.
Надо узаконить, что это зелёная зона, вот тогда привести в порядок как зелёный парк.
Когда-нибудь после благоустройства парка нужно будет алею сделать в честь этих людей
Не смешите. Аллея коммунистов - это аллея честных людей. Ржу не могут.
Хорошее решение, лучше будет если еще парк привести в порядок. А то бросят его, и опять какой нибудь Перфильев упрется своими рожками идти до конца, плюя на мнение горожан. А так да ситуация была интересная, кто то переобулся в полете по нескольку раз, директор зоосада например, кто то обещал зубы выбить или ...опу распинать. Мяча спортсменам не хватает.
Аллея коммунистов
А при чем тут коммунисты? Гражданин - это не партийная принадлежность, а вопрос исключительно совести и личной позиции. И Красильников, и Труфанова в этой истории выступали именно как граждане, а среди участников митинга наверняка были как члены всех и всяческих партий и партеек, так и вовсе беспартийные, как я, например. Партбилет никто ни у кого не спрашивал и флагами не размахивал.
Если это обычная гражданская позиция, тогда и требуйте аллею в честь обычной гражданской позиции
Это же парк им. Ленина, а он был коммунистом