Без рубки деревьев: стало известно, где в Барнауле построят два спортивных комплекса

Мэрия Барнаула определилась с двумя участками, где в ближайшие годы будут построены два первых физкультурно-оздоровительных комплекса. В минувшие выходные и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по осмотру площадок под спортивные объекты. Один из ФОКов будет построен на улице Сиреневой.

По словам вице-мэра Сергея Дёмина, в этом году будут выполнены работы по строительству дороги на улице Сиреневой, от Взлетной до Балтийской. Стоимость работ – 125 миллионов рублей.

Отметим, ранее мэрия Барнаула и Минспорт края приняли решение не строить объект на территории парка имени Ленина. Для этого необходимо было бы вырубить несколько сотен деревьев.

"В следующем году завершат участок от Балтийской до Северо-Власихинской. В квартале "2009" предусмотрено строительство 13 жилых домов, девять из которых уже построены, а также детский сад, школа и спортивный комплекс. Участок площадью 2,8 га, объект расположится на площади 0,8 га, на оставшейся территории будет сформирована парковая зона", – приводит мэрия Барнаула слова Сергея Дёмина.

По мнению Вячеслава Франка, строительство ФОКа на этой площадке актуально и целесообразно.

"В границах квартала Павловский тракт – ул. Власихинская – ул. Попова, это восемь микрорайонов, где проживает порядка 60 тысяч человек. Лучшего места для размещения ФОКа не найти. Этот пустырь на улице Сиреневой превратится в красивую зеленую зону с современным физкультурно-оздоровительным комплексом. Тем более что у жителей есть запрос на спортивный объект именно здесь для занятий физической культурой и спортом", – отметил Франк.

По информации мэрии, еще один объект появится на стадионе "Лабиринт" (Юрина, 197). Также в Барнауле к 2024 году возведут еще два подобных объекта. Сейчас мэрия ведет поиски территории под их строительство. Каждый обойдется в 140 миллионов рублей.