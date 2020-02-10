Эпидпорог ОРВИ в Алтайском крае превышен на 70%

В Алтайском крае с 27 января по 2 февраля зафиксировано 27 тысяч случаев заболевания ОРВИ – это превышает эпидемический порог на 72,5%.

Как сообщают в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю, среди заболевших дети до 14 лет составляют 70%. При этом эпидемический порог превышен во всех возрастных группах.

Поскольку большинство детей заражены ОРВИ, в регионе массово закрывают школы и детские сады – только за последние дни временно прекратили работу 62 школы и 20 детсадов.

По данным Роспотребнадзора, медицинские учреждения региона готовы к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент ограничительные меры введены не только в детсадах и школах, но и в медицинских и социальных организациях, а также в сферах обслуживания, транспорта и торговли.

Напомним, в конце января в Алтайском крае был введен карантин. На тот момент было закрыто 50 школ и 39 детсадов, а эпидпорог уже тогда превышал норму более чем на 50%.