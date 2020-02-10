Приб прокомментировал "уход" с поста главы единороссов в парламенте Алтайского края

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Приб заявил в amic.ru, что вопрос о его уходе с поста главы фракции "Единая Россия" в АКЗС никто официально не обсуждал.
"О данной информации узнал из СМИ. Откуда у них такая информация, мне неизвестно. Вопрос официально не обсуждался", – вот все, что по этому поводу сказал amic.ru Сергей Приб.
Информация об уходе Приба и приходе на его место Бориса Трофимова (в прошлом главы регионального отделения партии) появилась у местного сетевого издания "Толк" со ссылкой на неназванные источники. В реготделении партии "Единая Россия" и самом АКЗС комментариев не дают. А представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС, член президиума регионального политсовета ЕР Стелла Штань так ответила на просьбу amic.ru прокомментировать сообщение: "Фракция работает, предпосылок к такой трансформации я не вижу, поэтому не могу ничего сказать".
Один из депутатов-единороссов анонимно сказал amic.ru, что это всего лишь вброс. Впрочем, все это не говорит о том, что информация однозначно не верна.
Сергей Приб является генеральным директором АО "СК Алтайкрайэнерго" и АО "Алтайкрайэнерго". В АКЗС избран по одномандатному округу № 18 от Заринска и Заринского района. С 1996 по 2011 год работал в Заринске в энергосфере (от электромонтера Заринского РЭС АО "Алтайэнерго" до генерального директора "Заринская городская электрическая сеть").
Фракция "Единая Россия" в АКЗС – самая многочисленная: 44 депутата из 68.
Комментарии
а разве что-то поменяется если эти политические слагаемые поменять местами?
Бред.
Приб электрик со средним специальным образованием (техникум),, а смотри в ученые записался
Приб умрет от сердца-кушает много, а здоровьишка этот шлак переработать нету, вот и умрет. Приб, бросай жрать и займись спортом, пока не поздно
сколько злости некоторые пишут. я его на лыжах видел . так что со спортом там норм
Вот пускай встаёт на лыжи и валит вместе со всей своей ЕР, пока снег не расстаял.