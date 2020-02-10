Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли и проиграли в Кургане

Очередные матчи первенства ВХЛ состоялись в минувшие выходные.

"Динамо-Алтай" в Кургане играло с местным "Юниором". Первую встречу барнаульцы выиграли со счетом 4:2. У "Динамо-Алтай" отличились Максим Блинов, Игорь Карпов, Антон Тихомиров и Сергей Рябухин.

В повторном поединке основное время и овертайм не выявили победителя – 2:2 (у барнаульцев забили Сергей Рябухин и Игорь Карпов), а в серии послематчевых буллитов точнее оказались хозяева льда. В итоге 3:2 – победа "Юниора".

После этих игр барнаульцы в турнирной таблице первенства делят второе место с "Чебоксарами". Завтра, 11 февраля, "Юниор" и "Динамо-Алтай" проведут третий поединок.