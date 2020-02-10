Понедельник, 10 Февраль, 17:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,47
€ 69,63
-4°
Обь
-2см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Госдуму предложили распускать по-новому

, ИА "Амител"
Изменения хотят внести в Конституцию
Фото: Ptzgovorit.ru

Фото: Ptzgovorit.ru

Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить нижнюю палату парламента, если депутаты трижды отклонят кандидатуру председателя правительства. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по изменениям в Конституцию Павла Крашенинникова.

Согласно нынешней версии Конституции, если Госдума не утверждает кандидатуру трижды, то президент назначает премьера самостоятельно и распускает Думу.

"После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан", – пояснил Крашенинников.

Как уже сообщал amic.ru, конституционные изменения президент Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января. Среди возможных изменений – расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом и другие.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.02.2020 14:54
- гость -

Укрепление единовластия... Без бюджетных потерь и шок от роспуска госдумы.
ФЗ о Госсовета кто-нибудь читал?

10.02.2020 16:11
- гость -

ФЗ о Госсовета кто-нибудь читал?

дык вроде нету его пока, будут разрабатывать после принятия поправок к конституции )))
или не будут...

10.02.2020 16:19
- гость -

Принятие закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" потребует принятия федерального закона "О Государственном Совете Российской Федерации"....
так что бум голосовать в апреле за кота в мешке, ну это кто буд)))

10.02.2020 16:27
- гость -


10.02.2020 14:54
- гость -
Дык, Конституцион примуть, а потом и разработають- бумага ж она тварь бессловесная и всё стерпит. ПАчти как рассейский плебос

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
17:15
Самый снежный день. В Барнауле побит рекорд по осадкам 1
17:01
На долгие годы: как правильно выбрать запчасти для сельхозтехники 0
16:45
Приб прокомментировал "уход" с поста главы единороссов в парламенте Алтайского края 1
16:33
В шести школах Барнаула закончились места для первоклассников 11
16:16
Берегитесь гололеда. Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни 4
16:10
"Паразиты". Что нужно знать о фильме, ставшем триумфатором "Оскара-2020" 0
16:00
Срочно и точно: как найти работу и подобрать персонал онлайн 0
15:51
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за опоздания скорой 7
15:32
Пятерых алтайских депутатов уличили в нарушении антикоррупционного законодательства 0
15:21
Эксперты выяснили, сколько бензина можно купить на зарплату в Алтайском крае 3
15:08
Что такое аденовирус, из-за которого на Алтае госпитализировали 23 ребенка 0
14:52
Алтайские дороги вновь перекрывают из-за военных 2
14:38
Сибирские мошенники обманули банкоматы игрушечными деньгами 0
14:27
Госдуму предложили распускать по-новому 4
14:12
Аэропорт Барнаула открылся после снегопада 1
14:09
Вот "Паразиты". Почему корейский фильм победил на "Оскаре" Тарантино и Мендеса 1
14:00
Пусть победит сильнейший: Барнаул открывает двери для чемпионов Сибири 0
13:54
В Барнауле продают элитный монохромный пентхаус за 13 миллионов рублей 8
13:43
Ажурный Барнаул. Таким красивым февраль вы еще не видели
Не часто природа так причудливо украшает город
13:40
Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли и проиграли в Кургане 0
13:32
Военные с госнаградами получат скидки на одежду и еду 0
13:16
Без рубки деревьев: стало известно, где в Барнауле построят два спортивных комплекса 31
13:04
Эпидпорог ОРВИ в Алтайском крае превышен на 70% 1
13:00
Золото для иммунитета: на Алтае производят масло для укрепления здоровья 0
12:51
Житель Алтайского края помог раскрыть серию автокраж 2
12:43
Двое детей из России погибли в результате столкновения катеров в Таиланде 4
12:39
"Оскар-2020": лучшие наряды с красной ковровой дорожки 1
12:27
Минтранс предложил не сокращать срок использования шипованной резины 1
12:13
Не выдержало. Дерево упало в центре Барнаула из-за сильного снегопада 0
12:07
В Китае выявили вспышку второго птичьего гриппа 3
11:53
Ливень в Австралии потушил лесной пожар, но вызвал крупнейшее за полвека наводнение 0
11:44
Девушку скинули с моста на Алтае 1
11:30
Назван лучший фильм года 1
11:15
Хоакин Феникс получил "Оскар" в номинации "Лучший актер" 4
11:10
Барнаульский аэропорт закрыли из-за снегопадов 14
11:05
Что нам стоит дом построить: Сибирь встретит лучших представителей стройиндустрии 0
10:47
Назван обладатель "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" 2
10:41
Сходил в баню. Житель Алтайского края погиб под снежным завалом 0
10:30
"Губернаторский лагерь" появится в Алтайском крае 13
10:16
Число жертв коронавируса превысило 900 человек 2
10:00
Доверяй и проверяй. Как выбрать кредитно-потребительский кооператив 3
09:51
Брэд Питт получил "Оскар" 2
09:40
Барнаульские дорожники работают в усиленном режиме 31
09:20
Ученые считают, что пик распространения коронавируса еще не наступил 8
08:53
Новый культурно-спортивный комплекс построят в Новоалтайске 1
08:30
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами 3
08:15
Выезжайте заранее. Барнаул встал в многокилометровых пробках 59
08:00
Автоцентр АНТ приготовил бомбическое предложение для покупателей 1
07:51
Водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия в Барнауле 2
07:33
"Джокер" попал в список номинантов на "Золотую малину" 6
07:00
Год с новым сердцем: поможем мальчику Диме пройти обследование в Москве 6
06:54
Грузовик "лоб в лоб" столкнулся с пассажирским автобусом в Кузбассе. Есть погибшие 0
06:32
И пусть весь мир подождет. Очаровательные фото отдыха с питомцем 3
06:00
Тепло и влажно. О погоде в Алтайском крае 10 февраля 0
23:34
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России 9
22:34
Российская певица выступит на церемонии вручения премии "Оскар" 1
21:34
Врач рассказал о влиянии сидячей работы на осанку 3
20:39
Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за доллар 0
19:40
Снежная лавина сошла на пожилую женщину с крыши магазина в Рубцовске 1
19:24
Самолет сел на "брюхо" при посадке в Усинске. Никто не пострадал 3
18:48
Торговый павильон сгорел из-за замыкания в Барнауле 1
18:11
Мужчина пропал в барнаульском поселке Южный 0
17:48
Жильцы трехэтажного дома в Поспелихе просят помощи властей. Дом пострадал от пожара 0
17:12
Двор барнаульской многоэтажки затопило кипятком 11
16:40
Полицейские обнаружили подпольное казино в квартире питерского чиновника 1
16:12
Врач рассказал о симптомах и профилактике жировой болезни печени 0
15:46
Власти назвали мотив стрелка, который убил 26 человек в Таиланде 3
15:16
Алтайский конькобежец завоевал бронзу на этапе Кубка мира 2
14:41
Новосибирская школьница насмотрелась на блогеров и стала анорексичкой 9
14:14
Брошенного на каменской трассе пса забрали в приют. Волонтерам пришлось не сладко 12
13:54
Джеки Чан пообещал заплатить 1 млн юаней тому, кто найдет лекарство от коронавируса 3
13:34
Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане 6
12:40
Неизвестный в полицейской форме пугает барнаульских детей гениталиями 19
12:11
Учительница из Уссурийска матом учила детей русскому языку 47
11:43
Микроавтобус с детской спортивной командой попал в ДТП на трассе Бийск – Новокузнецк 3
11:13
Более 70 тысяч человек ежегодно страдают от врачебных ошибок в России 7
10:42
Танцующий дворник из Барнаула стал звездой соцсетей 16
10:28
Самая популярная порноактриса рассказала о проблемах, возникающих из-за работы 7
09:57
"Чудо, что никто не пострадал": снежная лавина сошла с крыши барнаульской пятиэтажки 24
09:30
25 погибших и 63 пострадавших. Полиция ликвидировала стрелка в Таиланде 1
08:55
Послеродовая депрессия. Как распознать и что делать. Инфографика 1
08:36
"Руки Вверх", Ани Лорак, Тима Белорусских. Какие звезды приедут в Барнаул этой весной 9
08:25
Онколог назвал главный продукт, вызывающий рак 11
07:41
Похудеть не голодая. Топ-20 продуктов, сжигающих жир 0
07:02
Жаркая погода сохранится в Алтайском крае 9 февраля 2
06:35
Что такое Неделя о мытаре и фарисее и почему на ней не соблюдают пост? 6
06:17
Фильмы ужасов отдыхают: учебные манекены стоматологов 3
06:01
Гарантированно выросла. Министр образования о зарплате учителей Алтайского края 27
23:18
Светофор упал и разбился в Барнауле 3
22:29
Военный в Таиланде убил 17 человек и захватил заложников в ТЦ 3
21:24
ИА "Амител" вошло в число победителей конкурса "Вместе медиа – 2020" 0
20:33
Пассажирский автобус слетел с трассы в Алтайском крае 0
20:15
Снежная глыба едва не убила двух прохожих в Барнауле. Видео 7
19:47
Жительница Алтая случайно убила дочь и напала с ножом на знакомую 0
19:07
Бийск временно останется без двух маршрутов трамваев 0
18:34
Липецким школьникам из бедных семей запретили пить из кулера 15
18:05
"Теперь я видел все". В алтайских сугробах застрял БелАЗ 11
17:35
Жительница Барнаула стала участницей шоу "Поле чудес" 2
16:54
Минздрав контролирует ситуацию с масками в аптеках Алтайского края 1
16:16
"Воспитателей тоже унижают". Дети из алтайского детдома просят о помощи 35
15:24
Соцсети: алтайская школьница погибла, вдохнув газ для зажигалки 42
14:55
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в феврале 0
14:35
Сотрудник барнаульского зоопарка привез питомца в студию Первого канала 0
14:02
Почти 200 жителей Алтая осудили за торговлю наркотиками 1
13:34
Рекордное тепло пришло в Антарктиду. Такой жары там еще не было 15
12:57
Три автомобиля столкнулись в Барнауле 1
12:26
Жители Алтая массово скупают защитные маски в аптеках 17
11:53
Сомнолог рассказал, сколько можно спать днем и чем опасен пересып 2
11:29
Алтайский край получит 10 млрд рублей как отстающий регион 20
10:57
Два грузовика столкнулись на трассе Славгород – Барнаул 0
10:28
Волочкова назвала эталон мужчины 9
09:50
Охрана госкомпании заказала биты и наклейки с надписью "Обама чмо" 9
09:15
Два человека погибли в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае 0
08:45
Общественники жалуются на разрушение особняка Лесневского в Барнауле 18
08:05
Как десять "однушек". Самую большую квартиру Барнаула продают за 15 млн рублей 10
07:44
Известный бар, где обедал Валуев, продают на Алтае за 2 миллиона рублей 2
07:29
Лыжная гонка и театральный уикенд. Куда сходить в Барнауле в жаркие выходные февраля 1
07:01
Одна мармеладка как 15 сигарет: почему запреты не мешают продаже снюса на Алтае 8
06:41
Апельсины, нижнее белье и бутылки: как китайцы спасаются от коронавируса 2
06:23
Директор аэропорта Барнаула прояснил детали продажи объекта компании "Новапорт" 16
06:04
Центробанк снизил ключевую ставку до 6%. Что это изменит? 4
06:00
Тепло, но ветрено. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 8 февраля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.