Госдуму предложили распускать по-новому

Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить нижнюю палату парламента, если депутаты трижды отклонят кандидатуру председателя правительства. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по изменениям в Конституцию Павла Крашенинникова.

Согласно нынешней версии Конституции, если Госдума не утверждает кандидатуру трижды, то президент назначает премьера самостоятельно и распускает Думу.

"После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан", – пояснил Крашенинников.

Как уже сообщал amic.ru, конституционные изменения президент Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января. Среди возможных изменений – расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом и другие.