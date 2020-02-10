Госдуму предложили распускать по-новому

Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить нижнюю палату парламента, если депутаты трижды отклонят кандидатуру председателя правительства. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по изменениям в Конституцию Павла Крашенинникова.
Согласно нынешней версии Конституции, если Госдума не утверждает кандидатуру трижды, то президент назначает премьера самостоятельно и распускает Думу.
"После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан", – пояснил Крашенинников.
Как уже сообщал amic.ru, конституционные изменения президент Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января. Среди возможных изменений – расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом и другие.
Комментарии
Укрепление единовластия... Без бюджетных потерь и шок от роспуска госдумы.
ФЗ о Госсовета кто-нибудь читал?
ФЗ о Госсовета кто-нибудь читал?
дык вроде нету его пока, будут разрабатывать после принятия поправок к конституции )))
или не будут...
Принятие закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" потребует принятия федерального закона "О Государственном Совете Российской Федерации"....
так что бум голосовать в апреле за кота в мешке, ну это кто буд)))
10.02.2020 14:54
- гость -
Дык, Конституцион примуть, а потом и разработають- бумага ж она тварь бессловесная и всё стерпит. ПАчти как рассейский плебос