Вот "Паразиты". Почему корейский фильм победил на "Оскаре" Тарантино и Мендеса

Картина из Южной Кореи Пон Джун-хо "Паразиты" стала главным триумфатором премии "Оскар-2020". Лента одержала победу в номинациях "Лучший фильм", "Лучший иностранный фильм", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший режиссер". Это первый случай в истории награды, когда картина выигрывала призы в главной и международной категориях. Свершилась история. Кроме того, в мае прошлого года "Паразиты" получили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Рассказываем о главных итогах прошедшей церемонии.

Вообще нынешний "Оскар" – самый сильный за последние лет 20. Тут тебе и Квентин Тарантино со своим предпоследним фильмом "Однажды... в Голливуде", Сэм Мендес с выдающейся военной драмой "1917", мэтр Мартин Скорсезе с "Ирландцем", "Джокер" с Хоакином Фениксом, который до этого уже сенсационно выиграл на Венецианском фестивале. Трудно представить, что в этой компании победила прошлогодняя "Зеленая книга" – вполне проходная комедия о дружбе людей совершенно разных взглядов. В этом же году было слишком много талантливых фильмов, а призов на всех не хватило бы в любом случае. Поэтому решение Киноакадемии отдать главную награду за "Лучший фильм" корейским "Паразитам" – решение революционное.

Уже в прошлом году были намеки на кардинальную перезагрузку премии, когда три "Оскара" получил мексиканец Альфонсо Куарон за "Рому". Едва не произошла мини-сенсация, и фильм на испанском языке был в шаге от главной статуэтки, которую забрала "Зеленая книга". Но ладно Куарон – человек родной для Голливуда, снимавший лучшую часть "Гарри Поттера", "Гравитацию" и "Дитя человеческое", но кореец Пон Джун-хо далек от всего этого американского мира кино. Не случайно он со сцены говорил только на родном языке, а его фразы про желание напиться после церемонии вызывали улыбку в зале. Пон Джун-хо сотворил историю. Отныне "Оскар" – не только американская премия. Теперь шансы получить статуэтку есть у кинематографистов со всего мира. "Паразиты" оказались слишком выдающимся и при этом зрительским фильмом, чтобы "Оскар" не заметил этого.

Сюрпризы начались с момента, когда корейский режиссер выиграл в номинации "Лучший сценарий" у Квентина Тарантино. "Однажды... в Голливуде", возможно, лучший фильм Тарантино со времен "Криминального чтива". Постановщик находится в выдающейся творческой форме, но в этом году его шедевр проигнорировали. Тарантино изначально казался "оскаровским" любимцем и фаворитом. Тем более что "Однажды... в Голливуде" – кино о мире кино. Вспоминая "Артиста" и "Ла-ла-Ленд" понимаешь, что ленты на такие темы никогда не остаются не замеченными. В качестве утешения для Тарантино "Оскар" за "Лучшую роль второго плана" достался Брэду Питту. Действительно, у звезды "Семь", "Бойцовского клуба", "Бесславных ублюдков" до сегодняшнего дня не было актерского "Оскара", хотя как продюсер он получил награду еще несколько лет назад за драму "12 лет рабства".

Еще у "Паразитов" награда за лучшую работу режиссера. Вот тут действительно произошла сенсация. Ни Сэм Мендес, ни Тарантино персональных наград в этот вечер не получили. Так, автор "Красоты по-американски" и двух последних фильмов о Джеймсе Бонде Мендес снял невероятно крутую военную драму "1917" о своем деде – участнике Первой мировой войны. Выдающийся британский постановщик – еще один любимец академии – обладатель нескольких "Оскаров", но даже тут его обошли корейские "Паразиты". "1917" заслуженно получила "Оскар" за лучшую операторскую работу. Гениальный Роджер Дикинс после "Бегущего по лезвию 2049" получает вторую статуэтку за три года.

Лучшей актрисой второго плана стала любимица Дэвида Линча – Лора Дерн за роль стервозного адвоката в драме "Брачная история". В остальном картина Ноа Буамбаха была обделена наградами, как и эпос Мартина Скорсезе "Ирландец". При этом во время всей церемонии витал дух фильмов и творчества великого постановщика. Получая награду за режиссуру, Пон Джун-хо процитировал Скорсезе, и зал встал, чтобы поаплодировать автору "Таксиста" и "Злых улиц".

"Когда я учился в школе, изучал фильмы Мартина Скорсезе. Просто быть номинированным вместе с ним уже большая честь", – сказал он.

Также корейский постановщик поблагодарил Квентина Тарантино, который включал фильм Джун-хо в различные рейтинги еще до триумфа "Паразитов".

"Оскар" за лучший мультфильм достался "Истории игрушек 4". Очередной триумф студии "Пиксар". Сочинившая мрачный саундтрэк к "Джокеру" исландский композитор Хильдур Гуднадоттир была удостоена приза за лучшую музыку. Она же, к слову, написала музыку к лучшему сериалу прошлого года – "Чернобылю". "Оскар" за лучшую песню к фильму "Рокетмен" удостоился Элтон Джон.

Главные актерские награды ожидаемо достались Хоакину Фениксу за роль Джокера. Со сцены один из пяти лучших современных актеров мира обвинил академии в расизме. Изменившаяся в последние годы до неузнаваемости Рене Зеллвегер получила статуэтку за картину "Джуди".

Фильм "Ford против Ferrari" отмечен "Оскарами" за монтаж и звуковой монтаж. Драме "Скандал" с Шарлиз Терон и Николь Кидман присудили награду за грим и прически.