Сибирские мошенники обманули банкоматы игрушечными деньгами

В Красноярске злоумышленники совершили кражу из банкоматов, использовав игрушечные деньги. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Стало известно, что вечером 12 октября 2018 года мошенникам удалось через банкоматы Сбербанка пополнить свои счета "билетами банка Приколов" номиналом пять тысяч "дублей". С помощью столь нехитрой уловки злоумышленники похитили у банка около трех миллионов рублей.

Отмечается, что украденные средства преступники незамедлительно сняли со счетов, причем в Кургане, который находится в двух тысячах километров от Красноярска. Это вызвало подозрение у системы информбезопасности Красноярского отделения ПАО "Сбербанк", и спустя почти полтора года следователям удалось завершить разбирательство.

Поясняется, что после вскрытия банкоматов и проведения экспертизы было обнаружено, что на игрушечные деньги преступники наклеили металлизированную защитную полосу, что и позволило им обмануть систему и внести на счета якобы реальные купюры.