Подарки за любовь: ТРЦ "Пионер" подготовил праздник для влюбленных

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Специально ко Дню святого Валентина ТРЦ "Пионер" подготовил развлекательную программу! В день праздника молл приглашает всех желающих прийти со своей второй половинкой и получить массу приятных эмоций!
В программе праздника:
– выступление музыкальной группы;
– романтическая фотозона;
– профессиональный фотограф;
– подарки;
– море позитива и любви.
В честь Дня всех влюбленных ТРЦ "Пионер" также подготовил специальную акцию: признайся в любви своей второй половинке на сцене и получи подарок на двоих!
Мероприятие состоится 14 февраля на четвертом этаже в зоне фуд-корта с 17:00 до 19:00. Приглашаются все!
Приятные моменты – вместе с "Пионером"!
ТРЦ "Пионер"
Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 102В
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