Подарки за любовь: ТРЦ "Пионер" подготовил праздник для влюбленных

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Специально ко Дню святого Валентина ТРЦ "Пионер" подготовил развлекательную программу! В день праздника молл приглашает всех желающих прийти со своей второй половинкой и получить массу приятных эмоций!

В программе праздника:

– выступление музыкальной группы;

– романтическая фотозона;

– профессиональный фотограф;

– подарки;

– море позитива и любви.

В честь Дня всех влюбленных ТРЦ "Пионер" также подготовил специальную акцию: признайся в любви своей второй половинке на сцене и получи подарок на двоих!

Мероприятие состоится 14 февраля на четвертом этаже в зоне фуд-корта с 17:00 до 19:00. Приглашаются все!

Приятные моменты – вместе с "Пионером"!







ТРЦ "Пионер"

Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 102В

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