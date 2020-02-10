Алтайские дороги вновь перекрывают из-за военных

Временное ограничение на некоторых участках алтайских дорог вводят в крае сегодня и завтра. Оно касается всех видов транспорта.
Ограничение связано с плановым движением военных колонн.
10 февраля с 19:10 до 21:10 ограничат движение на следующих участках:
на автодороге 257 км а/д Р-256 – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Контошино;
на участке дороги н.п. Контошино – н.п. Озеро-Красилово;
на участке трассы 267 км а/д Р-256 – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – 258 км а/д Р-256.
11 февраля:
с 16:40 до 19:40 военные колонны будут передвигаться по маршруту н.п. Бобровка – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Рассказиха;
с 16:50 до 19:40 на дороге н.п. Лесной – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Лесной.
с 20:10 до 23:30 по дороге н.п. Новокраюшкино – а/д Новокраюшкино – Первомайское – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки.
Комментарии
о снег то военные. а нельзя совместить? Когда снег - вот пусть заодно едут чистят....Че впустую прокатывать саляру, казённое бабло
10.02.2020 15:09
krash
послужил бы ты умник для начала.