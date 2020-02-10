Алтайские дороги вновь перекрывают из-за военных

Временное ограничение на некоторых участках алтайских дорог вводят в крае сегодня и завтра. Оно касается всех видов транспорта.

Ограничение связано с плановым движением военных колонн.

10 февраля с 19:10 до 21:10 ограничат движение на следующих участках:

на автодороге 257 км а/д Р-256 – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Контошино;

на участке дороги н.п. Контошино – н.п. Озеро-Красилово;

на участке трассы 267 км а/д Р-256 – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – 258 км а/д Р-256.

11 февраля:

с 16:40 до 19:40 военные колонны будут передвигаться по маршруту н.п. Бобровка – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Рассказиха;

с 16:50 до 19:40 на дороге н.п. Лесной – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Лесной.

с 20:10 до 23:30 по дороге н.п. Новокраюшкино – а/д Новокраюшкино – Первомайское – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки.