Эксперты выяснили, сколько бензина можно купить на зарплату в Алтайском крае

Аналитики составили рейтинг из 85 российских регионов по доступности бензина и выявили, сколько топлива АИ-92 можно купить в разных частях России на месячную зарплату. Результатами исследования поделилось РИА "Новости".

Алтайский край занял 74-е место в рейтинге. Местные жители могут на одну месячную зарплату купить 582 литра топлива по цене 41,02 рубля. При этом в исследовании отмечается, что средняя стоимость одного литра 92-го бензина за год в регионе выросла на 0,5%.

А вот наибольший объем бензина на одну зарплату смогут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа: 2091 литр за 41,65 рубля. В пятерку входит также Москва (1886 литров за 42,47 рубля), Ненецкий АО (1640 литров за 45,54 рубля), Чукотский АО (1637 литров за 45,54 рубля) и Магаданская область (1599 литров за 50,08 рубля).

В среднем же россиянин на одну месячную зарплату может приобрести 963 литра топлива за 42,35 рубля за литр. Этого хватит, что проехать на Lada Kalina (расход топлива 7,25 литра на 100 км) от Санкт-Петербурга до Магадана, а оттуда до Якутска, что составит примерно 13 200 километров.