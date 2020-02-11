Скоростной интернет и услуга "Умный дом" появились еще в одном алтайском селе

В январе "Ростелеком" запустил скоростной интернет в селе Тогул Алтайского края. К услугам компании на базе построенной оптической сети и технологии PON – "оптика в дом" – подключились более сорока тогульских семей.

Федеральный провайдер предложил селянам цифровое телевидение Wink и услугу "Умный дом" с видеонаблюдением и умными датчиками.

К строительству волоконно-оптических линий связи "Ростелеком" приступил в сентябре прошлого года. В декабре компания завершила монтаж и настройку оборудования. Первых абонентов федеральный провайдер подключил к услугам в январе текущего года. Новая оптическая сеть охватила пять улиц: П. Круглова, Садовую, Советскую, Пролетарскую и Базарную.

Жители Тогула получили доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с и онлайн-кинотеатр Wink с функцией управления просмотром. Теперь тогульцы могут установить услугу "Умный дом. Видеонаблюдение" с внешними и внутренними цифровыми камерами и сервисами: датчики дыма, протечки, открытия и движения, умные розетки и лампочки.

"Для повышения комфорта и качества жизни "Ростелеком" предлагает жителям Тогула возможность установить сервисы на выбор. Если абонент приобретает оптический модем с контроллером для подключения "Умного дома", то получает в подарок датчик дыма или протечки. Кроме того, мы даем рассрочку на ежемесячный платеж за услугу на три месяца или два года в зависимости от условий приобретения модема", – говорит руководитель направления отдела продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Юлия Меньшикова.

После подключения услуги оператор обеспечивает круглосуточную техподдержку, консультации по бесплатной горячей линии и выезд специалиста для оперативного решения вопросов.

Строительство оптических сетей в селе Тогул стало одним из инвестиционных проектов компании. Всего в прошлом году "Ростелеком" реализовал 75 микрокейсов по развитию сети и предоставлению доступа в интернет в малых и отдаленных селах Алтайского края.

Оставить заявку на подключение услуг в селе Тогул Алтайского края можно по многоканальному бесплатному телефону: 8-800-1000-800 или на сайте компании rt.ru.