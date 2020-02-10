Пятерых алтайских депутатов уличили в нарушении антикоррупционного законодательства

Городская прокуратура Заринска уличила пятерых депутатов горсовета в нарушении антикоррупционного закона. Как сообщают в ведомстве, депутаты указали неполные или недостоверные сведения о доходах за 2018 год.

Так, например, один из депутатов в два раза занизил информацию о доходе от аренды недвижимости, а в сведениях о доходах супруги не указал прибыль от продажи квартиры. Прокурор города внес в горсовет представление об устранении нарушений, сообщает "Ъ".

Ранее заринская прокуратура уже находила у депутатов горсовета нарушения в декларациях за 2017 год. Ведомство потребовало досрочно прекратить полномочия одного из народных избранников, но горсовет выступил против. Прокуроры обратились в суд, после чего полномочия депутата прекратили досрочно.

Как уже сообщал amic.ru, ранее прокуратура Бийска потребовала привлечь к ответственности 10 из 30 депутатов местного горсовета. Сотрудники ведомства нашли недостоверные или неполные сведения в их декларациях.