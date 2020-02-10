Берегитесь гололеда. Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни

После аномально теплых выходных, 8 и 9 февраля, когда температура в Алтайском крае поднималась до +12 градусов, в регион возвращаются морозы. Серьезное похолодание синоптики обещают уже в ночь на 11 февраля. В некоторых районах температура воздуха опустится до -28 градусов. Впрочем, как рассказали amic.ru в Алтайском гидрометцентре, холода простоят недолго и вскоре в регион снова вернется тепло.

Готовимся к гололеду

В ближайшие дни Алтайский край будет находиться в зоне прохождения холодных фронтов южного циклона. Поэтому днем 10 февраля и в ночь на 11 февраля в Алтайском крае ожидается небольшой снегопад, местами по востоку умеренной интенсивности. При этом, как сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых, ветер в ближайшие сутки не будет превышать 13 м/c, в основном от 3 до 8 м/c. А вот температура воздуха понизится. Ночью на вторник ожидается от -23 до -28 градусов мороза. Днем 11 февраля столбики термометров будут колебаться от -10 до -18 градусов.

"Естественно, что холодная погода после такой оттепели приведет к сильной гололедице на дорогах, поэтому автомобилистам, жителям и гостям Алтайского края нужно быть аккуратнее", – предупредила синоптик.

Весна близко

В дальнейшем, до конца текущей недели, Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона. Поэтому следующие три-четыре дня ожидается спокойная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха постепенно будет повышаться как ночью, так и днем. Но такого тепла, как 8 и 9 февраля, уже не будет.

"Даже если и будет снег, то небольшой. А температура воздуха за счет установления антициклона приблизится к зимней погоде", – рассказала Сырых.

Напомним, что после сильной оттепели в ночь на 10 февраля в Алтайском крае прошел сильный снегопад. В понедельник утром Барнаул был скован многокилометровыми пробками. Тяжелый мокрый снег обрывал электрические провода, ломал деревья.

Снегопад приостановил работу и барнаульского аэропорта. Полтора десятка рейсов был вынужден отменить и барнаульский автовокзал. Дорожные службы Барнаула перевели в усиленный режим работы. Сейчас на городских улицах работают 80 единиц техники.