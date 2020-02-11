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Перспективное строительство: парковки набирают популярность у жителей крупных городов

, ИА "Амител"
Основа хорошей парковки – грамотное проектирование

Для современного человека автомобиль – необходимый атрибут активной и комфортной жизни. Но лишь малая часть жителей крупных городов имеет собственный уголок для хранения машины – гараж. Остальные граждане вынуждены пользоваться парковками, спрос на которые сегодня достаточно высок. Тем, кто желает сделать вложения в перспективное строительство, стоит знать, что создание автостоянки позволяет выгодно продать подобный объект или сдавать в нем места.

Но успех в этом направлении полностью зависит от того, насколько грамотно спроектировано сооружение. Такая задача требует профессионального подхода. С решением может помочь "АрхПроектСтрой". С услугами компании можно ознакомиться на сайте arxproektstroy.ru, где есть возможность сделать предварительный расчет и получить бесплатную консультацию.

Профессионалы способны спроектировать парковку любого востребованного сегодня типа. Объект может быть отдельно расположенным или встроенным, одноэтажным или многоэтажным, наземным, подземным или смешанного формата. Сразу же ставится ориентир на то, будет ли сооружение эксплуатироваться легковыми или грузовыми автомобилями, требуется ли отопление. Все эти моменты учитываются непосредственно на этапе составления технического задания к работе. Здесь же заказчиком определяется доступный бюджет. При необходимости проводятся инженерные изыскания, особенно актуальные в случае сложной местности под застройку. Исходя из полученной информации, специалисты подбирают оптимальное решение, в которое при необходимости могут быть внесены коррективы в соответствии с пожеланиями клиента.

Итоги проектной разработки включают в себя план организации пространства в ориентире на экономическую целесообразность и действующие нормы безопасности, схематическое изображение расположения коммуникаций и оборудования. Также прилагаются все необходимые для строительства чертежи, пояснения, рекомендации конструктивного плана. Наряду с этими документами, обеспечивающими благополучное прохождение государственной экспертизы для получения разрешения на строительство, заказчик получает на руки смету на претворение в жизнь представленного проекта парковки.

С таким подходом есть все шансы на создание прибыльной и востребованной парковки. 

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.02.2020 12:07
Гость

Наличие парковок в нашем городе не решит проблему с заставленными дворами, народ не хочет платить за парковки, во дворе то оно ближе и бесплатно. Мало примеров когда у дома полупустая парковка а у подъезда не пройти

11.02.2020 12:44
АБОРИГЕН

В моем дворе у 80% автовладельцев есть гаражи, но хранение своего барахла они почему считают возможным на общественной территории.

11.02.2020 12:48
- гость -

Гаражи в шаговой доступности от домов пустуют и не продаются. Многие, даже имеющие гараж, просто ленятся и ставят машину у подъезда. Остальные купили авто в кредит и заплатить несколько сотен за парковку не смогут. К тому же гараж лучше места на парковке - там можно ещё и что-то хранить, подремонтироваться, да и водочки с друзьми выпить. Почему же вы счмтаете, что парковки будут востребованы больше, чем гаражи?

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