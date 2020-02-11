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Перспективное строительство: парковки набирают популярность у жителей крупных городов

, ИА "Амител"
Основа хорошей парковки – грамотное проектирование

Для современного человека автомобиль – необходимый атрибут активной и комфортной жизни. Но лишь малая часть жителей крупных городов имеет собственный уголок для хранения машины – гараж. Остальные граждане вынуждены пользоваться парковками, спрос на которые сегодня достаточно высок. Тем, кто желает сделать вложения в перспективное строительство, стоит знать, что создание автостоянки позволяет выгодно продать подобный объект или сдавать в нем места.

Но успех в этом направлении полностью зависит от того, насколько грамотно спроектировано сооружение. Такая задача требует профессионального подхода. С решением может помочь "АрхПроектСтрой". С услугами компании можно ознакомиться на сайте arxproektstroy.ru, где есть возможность сделать предварительный расчет и получить бесплатную консультацию.

Профессионалы способны спроектировать парковку любого востребованного сегодня типа. Объект может быть отдельно расположенным или встроенным, одноэтажным или многоэтажным, наземным, подземным или смешанного формата. Сразу же ставится ориентир на то, будет ли сооружение эксплуатироваться легковыми или грузовыми автомобилями, требуется ли отопление. Все эти моменты учитываются непосредственно на этапе составления технического задания к работе. Здесь же заказчиком определяется доступный бюджет. При необходимости проводятся инженерные изыскания, особенно актуальные в случае сложной местности под застройку. Исходя из полученной информации, специалисты подбирают оптимальное решение, в которое при необходимости могут быть внесены коррективы в соответствии с пожеланиями клиента.

Итоги проектной разработки включают в себя план организации пространства в ориентире на экономическую целесообразность и действующие нормы безопасности, схематическое изображение расположения коммуникаций и оборудования. Также прилагаются все необходимые для строительства чертежи, пояснения, рекомендации конструктивного плана. Наряду с этими документами, обеспечивающими благополучное прохождение государственной экспертизы для получения разрешения на строительство, заказчик получает на руки смету на претворение в жизнь представленного проекта парковки.

С таким подходом есть все шансы на создание прибыльной и востребованной парковки. 

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.02.2020 12:07
Гость

Наличие парковок в нашем городе не решит проблему с заставленными дворами, народ не хочет платить за парковки, во дворе то оно ближе и бесплатно. Мало примеров когда у дома полупустая парковка а у подъезда не пройти

11.02.2020 12:44
АБОРИГЕН

В моем дворе у 80% автовладельцев есть гаражи, но хранение своего барахла они почему считают возможным на общественной территории.

11.02.2020 12:48
- гость -

Гаражи в шаговой доступности от домов пустуют и не продаются. Многие, даже имеющие гараж, просто ленятся и ставят машину у подъезда. Остальные купили авто в кредит и заплатить несколько сотен за парковку не смогут. К тому же гараж лучше места на парковке - там можно ещё и что-то хранить, подремонтироваться, да и водочки с друзьми выпить. Почему же вы счмтаете, что парковки будут востребованы больше, чем гаражи?

11.02.2020 13:01
- гость -

Если делать по уму, то будут востребованы.

Парковки должны строиться в цоколе жилого дома и быть бесплатными, а не продаваться за 300-400 тыс. руб./ 4 м2.

Если есть возможность заехав на парковку и не выходя на улицу на лифте подняться сразу к себе на этаж, думаю многие предпочли бы этот вариант, чем ставить возле подъезда под снегом, солнцепеком и прочими радостями.

А расходы на содержание подземной парковки (эл-во на вентиляцию, охрана, шлагбаум на въезде и т.д.) включать в коммунальные платежи.

11.02.2020 13:08
- гость -

включать в коммунальные платежи.
ага, ВСЕМ жильцам, и тем кто и не имеет парковки в подвале
бггг

11.02.2020 13:09
- гость -

есть у нас во дворе кооп гараж подземный, по стоимости как машина, оно мне надо?

11.02.2020 13:11
- гость -

13-09.
Купи в 10 минутах ходьбы дешевле

11.02.2020 13:14
- гость -

11.02.2020 13:08
- гость -

Ну это вы уже сами себе надумали. Хотя мне как владельцу авто идея нравится. Платят же жильцы 1 этажа за лифт, пусть и тут платят ))))

А если серьезно, то можно например сделать чип ключи. Нужна тебе теплая парковка в твоем доме, приходи в УК, получай ключ, и доп. статью в квитанции.

11.02.2020 13:28
- гость -

А вообще обленились мы с вами господа за последние 30 лет.

Мы в детстве жили на потоке (да, тогда машин было намного меньше, но они были). Дом - типичная потоковская малосемейка, где на площадке если не ошибаюсь 10 квартир. Перед подъездом могут припарковаться максимум 4-5 машин. Но я ни разу не помню, чтобы там кто-то оставил машину на ночь, все ставили в гаражах (своих или съемных) или на стоянках. (Да возможно по большому счету из за страха не обнаружить свою машину с утра, 90-е все таки). У меня отец ставил машину в съемный гараж, до которого топать 2 остановки. и ничего, как то нормально было. утром прогулялся, вечером прогулялся.

А сейчас, мы ставим машину как можно ближе к подъезду, на работе, в магазинах тоже пытаемся найти место поближе ко входу. Такси из роскошного или остро необходимого транспорта превратилось в повседневный. Мы абсолютно перестали двигаться. Еще через 30 лет, даже страшно представить что с нами будет.

11.02.2020 13:29
- гость -

Купи в 10 минутах ходьбы дешевле

парковка бесплатно

11.02.2020 13:30
- гость -

Лень двигатель прогресса. Все ленятся - кто там, кто сям.

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