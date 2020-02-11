Перспективное строительство: парковки набирают популярность у жителей крупных городов

Для современного человека автомобиль – необходимый атрибут активной и комфортной жизни. Но лишь малая часть жителей крупных городов имеет собственный уголок для хранения машины – гараж. Остальные граждане вынуждены пользоваться парковками, спрос на которые сегодня достаточно высок. Тем, кто желает сделать вложения в перспективное строительство, стоит знать, что создание автостоянки позволяет выгодно продать подобный объект или сдавать в нем места.

Но успех в этом направлении полностью зависит от того, насколько грамотно спроектировано сооружение. Такая задача требует профессионального подхода. С решением может помочь "АрхПроектСтрой". С услугами компании можно ознакомиться на сайте arxproektstroy.ru, где есть возможность сделать предварительный расчет и получить бесплатную консультацию.

Профессионалы способны спроектировать парковку любого востребованного сегодня типа. Объект может быть отдельно расположенным или встроенным, одноэтажным или многоэтажным, наземным, подземным или смешанного формата. Сразу же ставится ориентир на то, будет ли сооружение эксплуатироваться легковыми или грузовыми автомобилями, требуется ли отопление. Все эти моменты учитываются непосредственно на этапе составления технического задания к работе. Здесь же заказчиком определяется доступный бюджет. При необходимости проводятся инженерные изыскания, особенно актуальные в случае сложной местности под застройку. Исходя из полученной информации, специалисты подбирают оптимальное решение, в которое при необходимости могут быть внесены коррективы в соответствии с пожеланиями клиента.

Итоги проектной разработки включают в себя план организации пространства в ориентире на экономическую целесообразность и действующие нормы безопасности, схематическое изображение расположения коммуникаций и оборудования. Также прилагаются все необходимые для строительства чертежи, пояснения, рекомендации конструктивного плана. Наряду с этими документами, обеспечивающими благополучное прохождение государственной экспертизы для получения разрешения на строительство, заказчик получает на руки смету на претворение в жизнь представленного проекта парковки.

С таким подходом есть все шансы на создание прибыльной и востребованной парковки.