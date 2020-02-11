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Отлетались. в Барнауле отменят чартерный рейс на Таиланд

, ИА "Амител"
Было два рейса на Пхукет, останется один. Опять виноват коронавирус?
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

В феврале из Барнаула на тайский остров Пхукет перестанет летать один из двух рейсов. Туроператоры решили снять полетную программу из-за нерентабельности и снижения спроса, пояснили amic.ru в местных агентствах. 

Боятся лететь в Азию

Традиционно январь, февраль и март были популярными месяцами для отдыха на Пхукете, но в этом году традиция сломалась. "В прошлые годы путевки туда хорошо продавались даже по высоким ценам, без горящих и специальных предложений", — рассказала amic.ru Людмила Иванова, руководитель турфирмы "Пятница".

Однако в этом году продажи туров на это направление немного упали. Турагенты не исключают, что на падение спроса могла повлиять ситуация с эпидемией коронавируса. Люди боятся лететь на курорты Юго-Восточной Азии, несмотря на аргументы турагентов о том, что в Таиланде все спокойно и опасности нет. К тому же,часть туристов, рассчитывающих отдохнуть в Юго-Восточной Азии, отложили свой отпуск на лето и стали бронировать путевки в Турцию.

Два самолета — много

Из Барнаула на Пхукет сейчас можно отправиться двумя рейсами. Первый — на самолете авиакомпании Royal Flight, который используют сразу три туроператора: Coral Travel, Pegas Touristik и Sanmar. Второй - авиаперевозчика Azur Air с туроператором Anex Tour. Однако в последнее время загрузка была невысокой, говорят турагенты.

"Для марта два самолета на Пхукет для нашего маленького города всегда было много. А одного рейса для конца сезона вполне достаточно", — отметила Елена Ришко, руководитель турфирмы "Глэм тур".

Во всяком случае сейчас полетная программа Anex Tour из Барнаула не отменена, и в марте вылеты запланированы. Более того, улететь на Пхукет барнаульцы могут из Новосибирска, откуда рейсов стоит гораздо больше, а до Толмачева из краевой столицы ездит бесплатный трансфер туроператора Pegas Touristik. Поэтому в случае чего барнаульцы могут купить путевки с вылетом из Новосибирска и в цене не проиграют.

Последний рейс авиакомпании Royal Flight запланирован на 19 февраля. Те туристы, которые должны были лететь из Барнаула в марте на рейсе Royal Flight, полетят из Новосибирска, некоторых пересадили на барнаульский рейс Anex Tour. 

На лето прямые рейсы на Пхукет из аэропорта краевой столицы обычно не ставят. После перерыва полетные программы возобновляются осенью, когда на курортах устанавливается благоприятная погода.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

11.02.2020 08:07
- гость -

Да если честно, с Новосибирска подешевле получается. Процентов 5-7 точно экономится.

11.02.2020 08:34
- гость -

И как же теперь барнаульцы без тайских трансов останутся?

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