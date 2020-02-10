Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за опоздания скорой

Жительница Омска умерла спустя несколько часов после смерти своего сына. В обоих случаях скорая помощь не успела приехать вовремя на вызов, утверждает om1.ru.

По данным источника издания, женщина всю жизнь растила сына одна. Повзрослев, он продолжил жить с матерью, а других родственников у семьи не было.

В ночь на 8 февраля 40-летнему сыну стало плохо, начались боли в сердце. Мать вызвала скорую, но медики опоздали – мужчина скончался.

На следующий день знакомые пришли поддержать пожилую женщину, но от шока ей становилось хуже. Соседи вызвали скорую, но медики снова опоздали, и женщина умерла.