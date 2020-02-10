В шести школах Барнаула закончились места для первоклассников

Прием заявлений на зачисление в школы в Алтайском крае стартовал 1 февраля. По прогнозам специалистов, в День знаний в этом году впервые за парты сядут более 8,5 тысячи детей.
При этом, как и ожидалось, в некоторые школы попасть смогут не все желающие. Так, уже закрыт прием в школу №135 в густонаселенном районе новостроек. Нет мест в гимназиях № 22, 40 и 42, школе № 98 и в барнаульском кадетском корпусе.
Как сообщают "Вести Алтай", тем, кто не попал в эти школы, предложат места в близлежащих учебных заведениях.
Прием заявлений на зачисление детей в школы по прописке продлится до конца июня.
Как уже сообщал amic.ru, ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что его ведомство совместно с прокуратурой проверит законность регистрации первоклассников в переполненных школах Барнаула.
Комментарии
Рожайте говорят пачками.
Нет мест в гимназиях № 22, 40 и 42,
а чему удивляться? со всего города везут.
Центр прямо такой плохой, а что не возьми все забито, улицы, школы, что с окраин то понаехали в центре же плохо
потому что в некоторых школах невозможно учиться, гоп-компании учеников срывают уроки и гнобят других, устраивают "дедовщину", вымогательства и драки
Рожайте говорят пачками.
Существуют школы хорошие и "не очень". В хороших места быстро заканчиваются, и это не показатель.
В том и дело, что везут со всего города, а мы живём в 100 метрах от школы №22 и нам отказывают в приёме в первый класс, говорят нет мест! Как бы инициировать проверку на коррупционную составляющую в комплектование первых классов!
Вот из за школ в том числе, отсутствие мест - чад везуд через пол города в школу на машинах - добавляя поток машин. И соответственно пробки.
Потому рожжать и не хочется, родишь - а ребенок никоу не нужен - ни в садик недостучишься, ни в школу.
Я в школу через рокуратуру попал. Жалобу когда накатал, и то не в близлежащую. Ребенок ездиет на общественном транспорте во втором классе один. Никакой компенсации за проезд даже нет, только хвастаться могут БЕСПЛАТНЫМИ школьными автобусами.
Впрочем снегоуборочной техникой тоже хвастались.....оно и видно - ее не видно.
В эти три школы всегда попадали даже не по блату а у кого блат блатнее.
10.02.2020 16:57
- гость -
не правда. в 2009 сын в первый класс в 42 безо всякого блата пошел. до этого год ходили в прогимназию. сейчас переиграли с "приписаными" к школе домами и младший пошел в другую. немного дальше. немного спокойнее. намного "дешевле" и совсем без понтов у детей и их родителей.
А что хорошего в этих учебных заведениях то № 22, 40 и 42, ???? Все знания в этих школах держаться только на занятиях с репетиторами!
Мамаша если вам отказали 22гимназии а прописка позволяет, шагай в прокуратуру, за час место будет, хотя не слышал чтобы динамили по прописке в 42 22 68 вот с других районов да