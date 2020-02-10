В шести школах Барнаула закончились места для первоклассников

Прием заявлений на зачисление в школы в Алтайском крае стартовал 1 февраля. По прогнозам специалистов, в День знаний в этом году впервые за парты сядут более 8,5 тысячи детей.

При этом, как и ожидалось, в некоторые школы попасть смогут не все желающие. Так, уже закрыт прием в школу №135 в густонаселенном районе новостроек. Нет мест в гимназиях № 22, 40 и 42, школе № 98 и в барнаульском кадетском корпусе.

Как сообщают "Вести Алтай", тем, кто не попал в эти школы, предложат места в близлежащих учебных заведениях.

Прием заявлений на зачисление детей в школы по прописке продлится до конца июня.

Как уже сообщал amic.ru, ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что его ведомство совместно с прокуратурой проверит законность регистрации первоклассников в переполненных школах Барнаула.