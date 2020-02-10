Алтайский школьник ранил ножом одноклассника

Семиклассник из Краснощековской средней школы ударил ножом сверстника, сообщает ИА "Банкфакс".

По сведениям источников, инцидент произошел 7 февраля. Во время ссоры двух школьников один ударил другого ножом в спину. Уточняется, что учащийся не нанес проникающего ранения, а лишь немного ранил оппонента.

Пострадавшего увезли в больницу, но в ГУ МВД по Алтайскому краю ситуацию не расценивают как поножовщину. Как отметили в полиции, один из учащихся принес в школу перочинный нож и нанес "царапину" другому ребенку.

После происшествия стражи порядка провели все необходимые профилактические мероприятия: прошла внутренняя проверка, с рассорившимися школьниками и их родителями провели беседу.