Слушай и запоминай: как заговорить на английском не выходя из дома

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На сегодняшний день изучение иностранных языков стало необходимым условием для достижения определенных успехов в жизни. Географические рамки стираются, что особенно заметно на примере туризма или бизнеса. Разумеется, для поддержания коммуникаций в процессе той или иной деятельности, связанной с иностранцами, важно владеть общим языком. Единым международным языком был выбран английский. Прежде всего, это связано с его простотой, а также определенную роль сыграло его историческое формирование. Таким образом, для комфортного общения с представителями большинства стран достаточно владеть английским языком на достойном уровне.

Множество организаций предлагают свои услуги по изучению английского. Частные носители языка также могут помочь в его освоении. Однако чтобы получить максимальный результат, следует тщательно подойти к выбору места и способа обучения.

Список лучших аудиокурсов, которые позволят в кратчайшие сроки изучить английский язык:

1. Аудиокурс Effortless English

Автор данного курса вложил в него собственные знания и навыки, которые обеспечивают учеников всем необходимым материалом.

Данный курс позволяет изучить все основы иностранного языка посредством многократного прослушивания небольших уроков. С каждым уроком сложность материала постепенно увеличивается и для дальнейшего продвижения необходимо изучать базовые материалы.

2. Аудиокурс "Английский за 4 недели 2в1"

Автором данного курса является носитель иностранного языка Оксана Долинка.

Программа содержит 90 уроков, где есть вся информация, необходимая для того, чтобы освоить язык на достойном уровне. Материал изложен в максимально доступной форме и позволяет понять основы языка даже самому не подготовленному ученику.

Данный курс можно приобрести на сайте BistroEnglish.com, который включает ряд других курсов и выступает надежным посредником в изучении иностранного языка.

3. Аудиокурс English

Третий в рейтинге курс, который позволяет в достаточной степени освоить все те навыки, необходимые для комфортного общения на английском языке. Включает программу, рассчитанную на 14 дней, автором которой является Мишель Томас.

Владение английским языком необходимо для поддержания комфортной коммуникации с представителями других стран. Поэтому на сегодняшний день существует множество различных инструментов для его изучения и есть возможность выбрать наиболее подходящий для себя вариант.