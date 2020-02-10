Один хорошо, два – лучше. В "Марии-Ра" прокомментировали раздел компании

Раздел ООО "Мария-Ра" никак не скажется на работе магазинов и в целом на работе фирмы, прокомментировала amic.ru представитель компании Наталья Попова. 6 февраля в ООО "Мария-Ра" произошла реорганизация путем выделения нового юридических лица – ООО "Поворот". Руководителем обеих компаний значится Александр Ракшин.
"Группа компаний "Мария-Ра" – это несколько юридических лиц, занимающихся разными видами деятельности. Упомянутое ООО "Мария-Ра" – это одно из них. Проведенная стандартная процедура реорганизации данного ООО не повлияла ни на профиль деятельности, ни на список его учредителей. Розничную деятельность супермаркетов "Мария-Ра" вело и ведет ООО "Розница К1", – сообщила amic.ru представитель компании Наталья Попова.
Уставной капитал "Поворота" составляет 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности новой компании значится аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Такое же направление имеет и ООО "Мария-Ра".
Справка
Розничная сеть "Мария-Ра" имеет 1106 торговых точек в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Алтайский ретейлер занимает 130-ю строчку рейтинга Forbes: в 2018 году ее выручка составила 80 млрд рублей.
Комментарии
Вот, новый поворот?
Ох не к добру все это: уход АФ, этот странный раздел ооошек. Сейчас ещё и магазины начнут делить не дай бог: по 300 штук на каждого из четверых собственников. И это все на фоне падения покупательской способности населения, среднего чека и маржинальности бизнеса. Пробуксовывает реновация магазинов сети типа денег жалко. Зато растут траты на разные сомнительные инвестиции в недвижимость и долг перед банками. Ну и конкуренция с Лентой, Магнитом, Х5, Ярче - это отдельная история. Мария ра держись, ты - алтайское все. Мы в тебя верим. АФ возвращайся
Типичный приём торгашей - дробление бизнеса.
10.02.2020 18:07
Гость+-
Всё когда-нибудь заканчивается.
Желаю из разорения, только за один подъезд через поребрик к Магазину Марияра в Белокурихе на улице Советской.
Поди налоговая приперла с 6-ти процентными ооо на усн, дескать давайте все свои 100 фирм в одну сливайте и ндс платите с аренды. Да и вмененку отменяют скоро
10.02.2020 18:24
Робот
а я не понимаю, как им разрешили в Горном на трассе поставить коробку, весь вид природы удешевили
А куда АФ ушел?
Там давно несколько десятков юридических лиц. Плюс-минус одно ни на что не влияет. И покуда А.Ф. в силе, он единовластный командир. Другое дело, что он не вечен. Но незаменимыми, как хорошо известно, все кладбища мира усеяны. Так что беспокоится не о чем рядовому покупателю, на его душу и кошелёк ритейлер всегда отыщется.