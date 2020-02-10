Один хорошо, два – лучше. В "Марии-Ра" прокомментировали раздел компании

Раздел ООО "Мария-Ра" никак не скажется на работе магазинов и в целом на работе фирмы, прокомментировала amic.ru представитель компании Наталья Попова. 6 февраля ООО "Мария-Ра" распалась на два юридических лица – ООО "Мария-Ра" и ООО "Поворот". Руководителем обеих компаний значится Александр Ракшин.

"Группа компаний "Мария-Ра" – это несколько юридических лиц, занимающихся разными видами деятельности. Упомянутое ООО "Мария-Ра" – это одно из них. Проведенная стандартная процедура реорганизации данного ООО не повлияла ни на профиль деятельности, ни на список его учредителей. Розничную деятельность супермаркетов "Мария-Ра" вело и ведет ООО "Розница К1". К бренду магазинов "Мария-Ра" это не имеет никакого отношения", – сообщила amic.ru представитель компании Наталья Попова.

Уставной капитал "Поворота" составляет 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности новой компании значится аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Такое же направление имеет и ООО "Мария-Ра".

Справка

Розничная сеть "Мария-Ра" имеет 1106 торговых точек в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Алтайский ретейлер занимает 130-ю строчку рейтинга Forbes: в 2018 году ее выручка составила 80 млрд рублей.