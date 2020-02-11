"Слухи преувеличены": Стелла Штань о возможном переходе в администрацию Барнаула

Представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань прокомментировала amic.ru информацию о том, что она якобы скоро займет пост заместителя главы администрации Барнаула, появившуюся в телеграм-каналах.

"Как говорил Марк Твен: слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я очень много о себе интересного узнаю, так что без комментариев", — сказала Стелла Штань.

Так она ответила на вопрос о переходе в мэрию. Это место ей пророчит телеграм-канал "Барнаул.фм". А станет вакантным оно после того, как действующий первый зам Вячеслав Франк займет место главы. Это должно произойти уже в пятницу, 14 февраля, на заседании БГД. Технически депутаты будут выбирать из девяти кандидатов. Но самая большая фракция Думы – "Единая Россия" – уже заявила, что поддержит именно Франка, обеспечив его победу.

Что же касается Стеллы Штань, то ее вероятный переход в администрацию города не так уж нелогичен. В администрации города она работала с 1991 по 2004 год. С 1994 года была заместителем главы администрации по правовым и кадровым вопросам. С 2008 по 2016 год - депутат АКЗС. В седьмой созыв не вошла, но в октябре 2018 года назначена представителем губернатора АКЗС. С февраля 2019 года — заместитель секретаря Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия". Сейчас является одной из самых влиятельных женщин в алтайской политике.