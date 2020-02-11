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"Слухи преувеличены": Стелла Штань о возможном переходе в администрацию Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Сейчас она занимает пост в краевом правительстве
Стелла Штань / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стелла Штань / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань прокомментировала amic.ru информацию о том, что она якобы скоро займет пост заместителя главы администрации Барнаула, появившуюся в телеграм-каналах.

"Как говорил Марк Твен: слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я очень много о себе интересного узнаю, так что без комментариев", — сказала Стелла Штань.

Так она ответила на вопрос о переходе в мэрию. Это место ей пророчит телеграм-канал "Барнаул.фм". А станет вакантным оно после того, как действующий первый зам Вячеслав Франк займет место главы. Это должно произойти уже в пятницу, 14 февраля, на заседании БГД. Технически депутаты будут выбирать из девяти кандидатов. Но самая большая фракция Думы – "Единая Россия" – уже заявила, что поддержит именно Франка, обеспечив его победу.

Что же касается Стеллы Штань, то ее вероятный переход в администрацию города не так уж нелогичен. В администрации города она работала с 1991 по 2004 год. С 1994 года была заместителем главы администрации по правовым и кадровым вопросам. С 2008 по 2016 год - депутат АКЗС. В седьмой созыв не вошла, но в октябре 2018 года назначена представителем губернатора АКЗС. С февраля 2019 года — заместитель секретаря Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия". Сейчас является одной из самых влиятельных женщин в алтайской политике.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.02.2020 15:44
- гость -

А переходи она хоть к черту лысому, что из этого?

11.02.2020 15:49
gorca

Стесняюсь спрсить,в чем она проявила себя как "самый сильный политик"? В том,что никогда против слова не сказала действующим мэрам и губернаторам,а сидела тихо ,как мышь,лишь бы удержатбся в кресое?Или в том,что для нее специально (как для Медведева) на время ее смещения с должностей в администациях города и края создали место зама по трудоустройстау студентоа в универе?Ну пусть расскажет сколько студентов она реально трудоустроила по специальности сидя в этом кресле .И последний вопрос "сколько можно наступать на одни и те же грабли"-других нет?Только Штань до гроба? Или мадам так пиарится,чтобы о ней не забыли совсем?

11.02.2020 15:53
- гость -

даже не знаю это кто

11.02.2020 15:54
- гость -

Она, эта Стэлла, снег чистить умеет?

11.02.2020 15:57
- гость -

Она мне напоминает бабу из Госдумы, которая ходит в парике в виде шапки. Она постоянно на всяких телешоу ещё светится)

11.02.2020 15:58
Горожанка

Меня тошнит от Штань, а какое отношение она имела к назначению судей?

11.02.2020 16:03
- гость -

Если она снег не умеет убирать, на кой она вообще возникает?

11.02.2020 16:06
Гость

Какое всё-таки болото Барнаул

11.02.2020 16:48
- гость -

Она там вообще "наверху" не засиделась???

11.02.2020 16:50
Надо же!

Представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань прокомментировала amic.ru информацию о том, что она якобы скоро займет пост заместителя главы администрации Барнаула, появившуюся в телеграм-каналах.

"Как говорил Марк Твен: слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я очень много о себе интересного узнаю, так что без комментариев", — сказала Стелла Штань.
------------------------------------------------------------------------
Назначение в заместители главы администрации Барнаула Стелла Штань воспринимает как смерть.

11.02.2020 17:05
- гость -

Не очень понял, причём здесь смерть Марк Твена.

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