Диарею назвали новым путем передачи коронавируса

Исследователи выявили новый путь распространения коронавируса — им стала диарея. Эти сведения передает Science Alert.

Ранее считалось, что коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем. Специалисты отмечали, что этот вывод основан на исследовании пациентов с респираторными симптомами, хотя в некоторых случаях вирус вызывал расстройства пищеварительного тракта.

Медики из Уханя выявили тошноту и диарею у 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до полноценного развития заболевания. Также у первого зараженного в США в течение двух дней врачи отметили нарушение в работе пищеварительной системы, а после обследования коронавирус обнаружили в фекалиях пациента.

Поскольку вирус 2019-nCoV и SARS, пик эпидемии которого произошел в Китае в 2003 году, принадлежат к одному семейству, ученые убеждены, что возможен фекальный путь передачи коронавируса.

Напомним, по данным на 10 февраля, число жертв китайского коронавируса перевалило за 900 человек, а количество зараженных достигло 40 тысяч. Тем временем ученые считают, что вспышка эпидемии еще не достигла своего пика, хоть динамика заражений идет на спад. Ожидается, что в ближайшие недели коронавирус окажет мощнейшее влияние на мировую экономику и политику. Точный источник болезни до сих пор не установлен, а разработка вакцины затянется до конца следующего года.