Оставить формат. Стелла Штань о том, почему в Барнауле не возвращают выборы мэра

Барнаулу нужно оставить тот формат назначения главы города, какой есть сейчас. Такое мнение на пресс-конференции в понедельник, 10 февраля, высказала представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань. Ее спросили, стоит ли возвращать прямые выборы мэра.

"Формирование единой системы публичной власти это же не только выборы. Я бы все-таки сегодня в административном центре оставила тот формат, какой есть. Почти 19 государственных полномочий делегированы муниципалам. И мы понимаем, что такое орган местного самоуправления в крупнейшем административном центре с точки зрения их реализации. Именно в этом ключе будет дальнейшее развитие и разграничение уровня публичной власти", – сказала она.

В последние 10 лет градоначальника не выбирают, а назначают. 14 февраля в Барнауле таким образом его назначат уже в четвертый раз. Делают это депутаты гордумы после прохождения кандидатов через проверку документов и собеседование со специально созданной комиссией.

Вернуть всенародные выборы, отмененные в 2010 году, предлагает партия "Справедливая Россия". Стелла Штань напомнила, что АКЗС инициативу СР рассматривало в сентябре 2019 года. Справедливороссов поддержали остальные оппозиционные фракции в парламенте – ЛДПР и КПРФ. О том, надо или не надо возвращать выборы, долго спорили, но победило большинство (фракция "Единая Россия") и систему менять не стали. Кстати, СР уже не первый раз выступает с этим предложением, то же было и в 2015 году, и тоже безуспешно. Противники изменения заявляют, что для оппозиции это всего лишь политический пиар.

В декабре 2019 по этому поводу высказался губернатор Виктор Томенко:

"Эти 10 лет разные люди (имеет в виду разные созывы краевого парламента, который может вернуть выборность, – прим. авт.) приходили к выводу, что необходимо сохранить такую систему. И прямые выборы, и через делегирование этого права – обе системы работающие, у каждой есть свои минусы и плюсы. Но работает вторая модель. И ведь работает". (Полностью цитата в текстовом и аудиоформате доступна по ссылке.)

Таким образом он дал понять, что краевая власть не планирует пока что-то менять в этой системе.