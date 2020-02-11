Оставить формат. Стелла Штань о том, почему в Барнауле не возвращают выборы мэра

Барнаулу нужно оставить тот формат назначения главы города, какой есть сейчас. Такое мнение на пресс-конференции в понедельник, 10 февраля, высказала представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань. Ее спросили, стоит ли возвращать прямые выборы мэра.
"Формирование единой системы публичной власти это же не только выборы. Я бы все-таки сегодня в административном центре оставила тот формат, какой есть. Почти 19 государственных полномочий делегированы муниципалам. И мы понимаем, что такое орган местного самоуправления в крупнейшем административном центре с точки зрения их реализации. Именно в этом ключе будет дальнейшее развитие и разграничение уровня публичной власти", – сказала она.
В последние 10 лет градоначальника не выбирают, а назначают. 14 февраля в Барнауле таким образом его назначат уже в четвертый раз. Делают это депутаты гордумы после прохождения кандидатов через проверку документов и собеседование со специально созданной комиссией.
Вернуть всенародные выборы, отмененные в 2010 году, предлагает партия "Справедливая Россия". Стелла Штань напомнила, что АКЗС инициативу СР рассматривало в сентябре 2019 года. Справедливороссов поддержали остальные оппозиционные фракции в парламенте – ЛДПР и КПРФ. О том, надо или не надо возвращать выборы, долго спорили, но победило большинство (фракция "Единая Россия") и систему менять не стали. Кстати, СР уже не первый раз выступает с этим предложением, то же было и в 2015 году, и тоже безуспешно. Противники изменения заявляют, что для оппозиции это всего лишь политический пиар.
В декабре 2019 по этому поводу высказался губернатор Виктор Томенко:
"Эти 10 лет разные люди (имеет в виду разные созывы краевого парламента, который может вернуть выборность, – прим. авт.) приходили к выводу, что необходимо сохранить такую систему. И прямые выборы, и через делегирование этого права – обе системы работающие, у каждой есть свои минусы и плюсы. Но работает вторая модель. И ведь работает". (Полностью цитата в текстовом и аудиоформате доступна по ссылке.)
Таким образом он дал понять, что краевая власть не планирует пока что-то менять в этой системе.
Комментарии
Эти нам уже трёх мэров-жуликов подтянули
Барнаулу нужно оставить тот формат назначения главы города, какой есть сейчас.
Что нужно Барнаулу должны решать горожане, а не кучка каких-то непонятных чиновников.
Стеллу на заслуженный отдых пора отправлять!
Сколько мэров назначенных единороссами проворовались?
Пчёлы против мёда?
Нет, не будут
Стелла тот еще специалист. Вообще не понятно, чем она там занимается
Терпеть не могу эту тетку
Почти 19 государственных полномочий делегированы муниципалам. И мы понимаем, что такое орган местного самоуправления в крупнейшем административном центре с точки зрения их реализации. Именно в этом ключе будет дальнейшее развитие и разграничение уровня публичной власти"
Я вообще не понял, что она хотела сказать.
Чем запомнилась Стелла, сидя в АКЗС? чем известная она сейчас?
Дело не в том как выбирать, а чтобы был работоспособный мэр. Вспомните в 90 сколько было бандитов в Думе и мэрах! Благо теперь нет такого бардака! Или память короткая у нас?
Козьма
Дело не в том как выбирать, а чтобы был работоспособный мэр. Вспомните в 90 сколько было бандитов в Думе и мэрах! Благо теперь нет такого бардака! Или память короткая у нас?
Согласен. И Баварин был главный бандит
Дело не в том как выбирать, а чтобы был работоспособный мэр.
И кто из назначенных жуликов был работоспособным?
Да потому и не возвращают, что это только лишние затраты бюджета. Победитель и так уже известен. Его уже назначили.
А вот информация о том, что Штань станет первым замом в городе, это правда? Видимо да, как то все в тему, сначала слив, потом пресс конференция. Запасаемся попкорном
Что Стелла Ивановна не пойдет в город. Она там уже была