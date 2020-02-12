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Когда-нибудь аномалии закончатся: климатолог о том, что происходит с погодой на Алтае

, ИА "Амител"
Циклоны, несущие в Барнаул снегопады, зарождаются далеко в Средиземноморье (и не только)
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Нынешняя зима в Алтайском крае выдалась экстремально снежной и теплой. Это стало сюрпризом не только для жителей, но и для дорожных служб. А пока нас засыпает снегом, в европейской части России его нет вообще. О том, что за аномалии происходят с погодой, можно ли их спрогнозировать и насколько серьезно сейчас меняется климат, нам рассказала кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории физики атмосферно-гидросферных процессов ИВЭП СО РАН Надежда Безуглова.

"Аномалии – это нормально"

– Сейчас все говорят об аномально теплой зиме. СМИ даже пишут, что она экстремально теплая. Это действительно так?

– Во-первых, зима еще не закончилась. Климатическая зима у нас длится с ноября по март. Вот когда сезон закончится, можно будет подвести итоги и точно сказать, аномально теплая она или нет. В СМИ слово "аномалия" часто используют не совсем корректно.

– Почему? Что можно считать аномалией?

– Многие говорят об этом как о чем-то страшном. Но на деле аномалия – это просто отклонение от нормы. Норма в данном случае – среднее многолетнее значение температуры или другого параметра за определенный период. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) установила в качестве базового периода 1961-1990 годы. При этом в некоторых исследованиях за норму принимают разные периоды: с 1971 по 1990 или с 1981 по 2000 год. Поэтому одно и то же климатическое явление может быть и аномалией, и нет: зависит от того, как считать.

На самом деле с аномалиями мы встречаемся довольно часто и не всегда замечаем это. Например, похолодание происходит в дневное время, и ночная температура оказывается выше дневной ‒ это аномалия.

– Значит, все, что даже немного отклоняется от средней температуры – аномалия?

– На языке климатологов – да. Аномалия может быть положительной и отрицательной, то есть больше нормы или меньше. Если аномалия превышает установленный критерий, это уже экстремальное значение.

Что касается понятия "средняя температура", это, безусловно, важный показатель, но он не отражает особенностей погодных и климатических изменений. Например, в прошедшем январе погодные условия были некомфортными: 20-25-градусные морозы чередовались с повышением температуры до -5...-0 градусов, резкие колебания температуры воздуха сопровождались усилением ветра, обильными снегопадами. Однако, по предварительным данным, средняя месячная температура воздуха выше нормы на 4,4 градуса (-10,6 градуса), то есть по температуре январь был аномально теплым.

Спокойствие закончилось

– Хорошо, ну а как быть с нынешней зимой. Она ведь действительно аномальная? Хотя бы по количеству осадков.

– Пока мы можем говорить о прошедших зимних месяцах. Когда за несколько дней выпадает месячная норма снега, это, безусловно, аномалия, такое случается не каждый год.

В ноябре и декабре 2019 года выпало около 100 мм осадков, в январе 2020-го – около 35 мм. Кстати, зимой 2016​-2017 годов снега было примерно столько же: 101 мм в ноябре и декабре и 36 мм в январе.

– Похоже, подобные аномалии происходят все чаще...

– Да, действительно, погодные аномалии отмечаются в разных регионах Северного полушария. Многие исследователи связывают это с тем, что в течение последних 15-20 лет в атмосфере наблюдается активный межширотный обмен, преобладают так называемые меридиональные процессы, когда арктический воздух проникает далеко на юг, а теплые воздушные массы субтропических районов достигают средних и высоких широт.

– И в какую сторону меняется климат?

– Трудно сказать. Результаты расчетов, полученные с использованием различных моделей общей циркуляции атмосферы, не дают однозначных результатов. Многие ученые считают, что на Земле сейчас период глобальной перестройки. Но вот о том, в сторону потепления или похолодания, существует много споров.

Глобальное непонимание

– И все-таки о глобальном потеплении говорят больше.

– Говорят. Как правило, речь идет о среднегодовой температуре, осредненной по Северному полушарию (иногда в целом о Земле). Но если анализировать среднегодовую температуру для отдельных регионов, результат получается неоднозначный. Это опять к вопросу о средних температурах – они не отражают межгодовые, сезонные, региональные климатические изменения.

Как показали многочисленные исследования, в течение последних 15-20 лет наиболее активное повышение температуры воздуха происходит в арктическом районе, в средних широтах тренд нулевой либо отрицательный: происходит замедление роста температуры воздуха или даже ее понижение.

– А спрогнозировать эти изменения можно?

– К сожалению, пока нет надежных методов, которые бы позволяли делать точные долгосрочные прогнозы: от 30 суток до двух лет.

Официальные долгосрочные прогнозы погоды, которые есть в свободном доступе, выпускает Росгидромет. Они носят вероятностный характер, оправдываемость составляет около 70%. В частности, март 2020 года ожидается теплее обычного.

Глобальные климатические изменения очень сложны, поэтому современная наука не может дать однозначного ответа, что же нас ожидает в ближайшем будущем. Существует множество сценариев развития ситуации до 2050-2100 годов, которые предполагают как потепление, так и похолодание, а также вариации этих процессов. Многие зарубежные и российские ученые прогнозируют сохранение в ближайшие годы изменчивости, контрастности климатических параметров.

– А за какой период можно сделать точный прогноз погоды?

– Как правило, краткосрочные (1-3 суток) и среднесрочные (до 10 дней) прогнозы погоды имеют высокую оправдываемость. При составлении прогнозов погоды используется огромное количество данных наземных и спутниковых измерений, результаты модельных расчетов. Специалист определяет положение и свойства основных синоптических объектов: атмосферных фронтов, атмосферных вихрей – циклонов и антициклонов, воздушных масс. Он также определяет тенденцию их перемещения, оценивает, как они эволюционируют, и на основании этих данных дает прогноз погоды.

– Влияет ли расположение Алтайского края на то, что у нас столько аномалий?

– Климатические изменения носят глобальный характер, отклонения климатических параметров от норм происходят во всех регионах независимо от их географического положения.

Как известно, климат в Алтайском крае континентальный. По сравнению с климатом районов европейской части России, находящихся на той же географической широте, здесь более холодная зима, но более жаркое лето, меньше осадков, чем на территориях, расположенных ближе к океану, реже бывают сильные ветры. Суммарная продолжительность солнечного сияния за год составляет 2180 часов, что сравнимо с этим показателем для Крыма. Для человека климат Алтайского края умеренно комфортен.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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